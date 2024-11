Primavera 2, Napoli-Avellino: le probabili formazioni

Dopo la sconfitta in Coppa Italia sul campo della Cremonese, la Primavera del Napoli scende in campo a Cercola per il derby campano contro l’Avellino, ricercando la quinta vittoria consecutiva in campionato. La striscia positiva ha consentito al Napoli di acciuffare la zona play-off, gli azzurrini sono terzi a pari punti con Spezia e Benevento. Il Napoli dovrebbe riproporre la squadra da campionato, quella che ha rialzato la testa nelle ultime settimane. L’unica variazione è prevista in porta, con l’inserimento di Turi al posto di Sorrentino. Colella e D’Angelo dovrebbero essere gli esterni bassi, Esposito e Gambardella formeranno la coppia centrale. Gioielli e De Chiara agiranno in mezzo al campo, Malasomma, Borriello e Popovic si muoveranno dietro il centravanti Raggioli.

La Primavera dell’Avellino è a quota sette punti, nell’ultimo turno ha perso sul campo del Pescara, da qualche settimana ha dovuto abbandonare la guida tecnica di Raffaele Biancolino, passato a guidare la prima squadra. L’Avellino gioca con il 4-3-1-2, in porta ci sarà Pizzella, Solaro, Dachille, Beruschi e Giorgetti formeranno la linea difensiva, De Francesco, De Salvo e Arzillo agiranno in mediana, De Michele farà il trequartista alle spalle dei due attaccanti Iasevoli e Piscopo, che prende il posto dello squalificato D’Onofrio.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Turi; Colella, Esposito, Gambardella, D’Angelo; Gioielli, De Chiara; Malasomma, Borriello, Popovic; Raggioli. A disp.: Sorrentino, Avvisati, Ballabile, Borrelli, Cimmaruta, Di Martino, Distratto F., Napoletano, Pinzolo, Stasi, Vitalii. All. Rocco

AVELLINO (4-3-1-2): Pizzella; Solaro, Dachille, Beruschi, Giorgetti; De Francesco, De Salvo, Arzillo; De Michele; Iasevoli, Piscopo.

A cura di Ciro Troise