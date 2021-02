Primavera 2, Napoli-Benevento 3-2: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli batte il Benevento con una grandissima prestazione di squadra, giocando un’ora in dieci uomini. Una prova da collettivo unito, con senso del sacrificio e anche la qualità di trovare il gol-vittoria nonostante le difficoltà. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 6: Comanda bene la difesa, prestazione autorevole sulle uscite e nell’attenzione, sui gol non può far nulla.

SPEDALIERI 7: Prestazione di sostanza, domina nell’area di rigore, preciso nel gioco aereo, in tante occasioni è abile anche nella gestione dell’impostazione del gioco.

GUARINO 6,5: Partecipa al sacrificio della squadra, si muove bene e, quando il Napoli stringe i denti in fase difensiva, si nota il suo contributo.

D’ONOFRIO 4,5: Purtroppo commette due errori che il Napoli paga a caro prezzo, sul primo si fa saltare da Garofalo, sul secondo legge male la traiettoria anche a causa del vento e del rimbalzo, la trattenuta e l’ingenuità ci sono anche se il numero 11 del Benevento accentua la caduta.

POTENZA 7: Consuma la sua fascia, fa entrambe le fasi con grande disinvoltura e ha il merito di realizzare l’assist per il gol di D’Agostino che vale la vittoria.

SAMI 6,5: Prova di sostanza, combatte nelle due fasi e quando può, nei limiti di un match condizionato dal meteo, fa circolare anche bene il pallone, con discreta qualità. (Dal 71′ Iaccarino 6,5: Entra bene in partita, dai suoi piedi nasce l’azione del 3-2 con un’apertura per Potenza all’insegna della qualità e dell’intelligenza nella gestione dello sviluppo del gioco)

CATALDI 7: Prestazione di grande intensità, chiude le linee di passaggio, vince duelli e cerca spesso la giocata in verticale per i compagni di squadra.

ROMANO 6,5: Anche lui come Potenza percorre la fascia con intensità, lavora bene in fase difensiva e talvolta anche nella ripresa si propone sulla sua corsia dando il suo contributo.

VERGARA 7,5: È stato l’uomo della qualità, nel primo tempo fa assist e gol, nella ripresa s’abbassa tanto quasi da mezzala a sviluppare gioco, facendo sempre la giocata giusta, con intelligenza tattica, lucidità. Con l’ausilio del vento colpisce anche una traversa da calcio d’angolo. (Dall’89’ Umile s.v.: Troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare un giudizio serio, si propone comunque per cercare di chiudere la partita, ha una situazione importante nell’area avversaria ma non riesce a sfruttarla)

D’AGOSTINO 6,5: Fino al gol sembra contratto, non gli riescono le giocate, poi fa la cosa che conta di più nel calcio per un attaccante, regala la vittoria al Napoli, si libera e inizia ad essere una costante spina nel fianco per il Benevento. (Dall’89’ Acampa s.v.: Entra nel finale, troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione)

AMBROSINO 7: Altra prestazione di spessore, fa gol, il terzo in sei partite, serve a Vergara la palla del 2-0, si muove tanto, sacrificandosi anche nel pressing in fase di non possesso. (Dal 63′ Furina 6: Ci mette un po’ ad entrare in partita, poi lo fa e da il suo contributo mettendo apprensione alla difesa del Benevento).

CASCIONE 7,5: La prestazione della squadra, che mette in mostra organizzazione, intensità, spirito di sacrificio e anche buone idee nell’attacco alla porta avversaria, è soprattutto merito dell’allenatore che in inferiorità numerica avrebbe potuto togliere un attaccante, abbassare il baricentro e, invece, ha creduto nella vittoria e i ragazzi in campo l’hanno seguito. Il Napoli sul 2-2 in dieci uomini ha scelto il 4-3-2 e anche dopo il vantaggio non ha mai rinunciato ad impensierire gli avversari, infatti, ha avuto anche delle occasioni per chiudere la gara.

Ecco il tabellino del match:

Marcatori: 15′ Ambrosino (N), 17′ Vergara (N), 23′ Agnello (B), 31′ rig. Garofalo (B), 73′ D’Agostino (N),

Napoli: Idasiak; D’Onofrio, Spedalieri, Guarino; Potenza, Sami (71′ Iaccarino), Vergara (89′ Acampa), Romano; Cataldi, D’Agostino (89′ Umile); Ambrosino (62′ Furina). A disp.: Pinto, Barba, Amoah, Nzila, Pesce, Sepe. All. Cascione

Benevento: Quartarone; Riccio, Barilotti, Ciaravolo, Caserta; Talia, Alfieri (75′ Malva), Pietroluongo; Sorrentino (82′ Olimpo), Garofalo, Agnello. A disp.: Diglio, Todisco, Bottiglieri, Onda, De Francesco, Gennarelli, Gianpaolo. All. Romaniello

Arbitro: Rutella di Enna

Ammoniti: Ambrosino (N), Agnello (B), Cieravolo (B), Sami (N);

Espulso: D’Onofrio (N)