Primavera 2, Napoli-Cosenza: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli ha iniziato la stagione con un successo contro il Palermo in campionato e una sconfitta per 1-0 contro lo Sporting Braga in Youth League, un risultato che è venuto fuori dopo un’ottima prova contro un avversario di livello superiore. Gli azzurrini domani (calcio d’inizio alle 15) scendono in campo contro il Cosenza che fa parte delle squadre che hanno vinto nella prima giornata del girone B del campionato Primavera 2. Non c’è stato nessun pareggio, gli azzurrini hanno battuto il Palermo, il Cosenza, invece, ha vinto 2-1 contro il Monopoli.

Tedesco dovrebbe compiere qualche rotazione visto che sta affrontando un ciclo con partite ogni tre giorni, anche mercoledì scenderà in campo in casa in Coppa Italia contro il Benevento (calcio d’inizio alle 15). In porta ci sarà Turi, Peluso e Di Lauro saranno gli esterni bassi, Gambardella e D’Avino formeranno la coppia centrale, Gioielli, Russo e De Chiara, che è in vantaggio nel ballottaggio con D’Angelo, formeranno la mediana a supporto di un tridente offensivo in cui potrebbe esserci una variazione. Lorusso potrebbe far rifiatare Vilardi a destra con Rossi al centro dell’attacco e Koffi a sinistra, i due ragazzi classe ‘2004 che non hanno potuto far parte della trasferta di Braga in Youth League.

L’allenatore del Cosenza Antonio Gatto, alla seconda avventura consecutiva da guida tecnica della Primavera rossoblù, dovrebbe adottare il 3-5-2. In porta ci sarà Castelnuovo, Armari, Occhiuto e Touadì formeranno la difesa, Cannatelli e Barone dovrebbero fare i quinti, Contiero, Di Salvo e Pignataro lavoreranno in mezzo al campo mentre Attanasio e Novello saranno i due attaccanti.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Turi: Peluso, Gambardella, D’Avino, Di Lauro; Gioielli, Russo, De Chiara; Lorusso, Rossi, Koffi. A disp.: Pellino, Sorrentino, Puzone, De Crescenzo, Mazzone, De Luca, Esposito, Legnante, Mutanda Kasongo, Parisi, Borriello, Stasi, Ballabile, Vilardi, Vigliotti, Raggioli. All. Tedesco

COSENZA (3-5-2): Castelnuovo; Armari, Occhiuto, Touadi; Cannatelli, Contero, Di Salvo, Pignataro, Barone; Attanasio, Novello. A disp.: Bellotti, Armari, Bonofiglio, Enza, Essengue, Federico, Klavins, Mammolito, Violante, Zilli. All. Gatto

A cura di Ciro Troise