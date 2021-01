Primavera 2, Napoli-Crotone 4-0: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli ha trovato continuità, contro il Crotone arriva la seconda vittoria di fila, il terzo risultato utile consecutivo. Da quando è ripartito il campionato, gli azzurrini non hanno mai perso, hanno portato a casa sette punti in tre partite senza subire neanche un gol. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 6,5: È cresciuto tanto in autorevolezza e personalità, si fa sentire dalla difesa, è un leader di questo gruppo. Al 34′ Timmonieri lo chiama in causa e il portiere polacco risponde facendosi trovare pronto.

COSTANZO 6: Qualche distrazione nel primo tempo che regala il calcio d’angolo al Crotone, rimedia un cartellino giallo evitabile ma la prestazione è buona.

GUARINO 7: Comanda la difesa con reattività, arriva sempre con autorevolezza in anticipo, è attento nella copertura, rappresenta una guida per la fase difensiva.

D’ONOFRIO 6: Nel primo tempo qualche errore di valutazione ma complessivamente la prestazione è buona, la fase difensiva funziona bene, il reparto si muove in armonia, ottima la scelta di tempo del capitano azzurro.

BARBA 6,5; Copre bene sulla sua corsia e talvolta spinge anche in maniera intensa, al 39′ quando l’arbitro non concede il vantaggio per il fallo di Esposito su Iaccarino, aveva fatto l’assist per il tiro di Ambrosino. (Dal 66′ Amoah 6: Entra in campo a partita già in cassaforte, buona la sua prova)

BRANDO 7: Imposta con qualità e buona visione di gioco, da una sua verticalizzazione nasce l’azione del rigore trasformato da Ambrosino.

VIRGILIO 6,5: Gioca con grande reattività, sfrutta la fisicità e agisce con ordine e intensità, vince tanti duelli e, quando si deve far circolare il pallone, lo fa con buona personalità. (Dal 77′ Nzila s.v.: Meno di un quarto d’ora per lui, all’85’ prova un tiro dalla distanza che termina a lato, è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione seria)

ROMANO 6,5: Spinge con discreta frequenza e buona qualità sulla corsia sinistra, più volte dalle sue progressioni sulla fascia sinistra nascono pericoli per la difesa del Crotone.

IACCARINO 7: Fa gol, si muove bene tra le linee e realizza giocate di qualità, prestazione all’insegna della buona tecnica e dello spirito propositivo. (Dal 77′ Vergara s.v.: Poco più di dieci minuti per lui, è troppo poco per meritare una valutazione seria)

D’AGOSTINO 8: Se gioca titolare, fa la differenza. Senza Cioffi, ormai stabilmente in prima squadra, non si può rinunciare ad un talento così cristallino. Ha seminato il panico tra le maglie della difesa del Crotone, realizzato una doppietta e avuto anche altre occasioni. (Dal 61′ Furina 6: È ancora non al massimo della condizione, su una respinta di D’Alterio dopo un tiro di Ambrosino arriva in ritardo e commette fallo sul difensore avversario, spreca un’occasione clamorosa su cross di Romano)

AMBROSINO 7,5: È in grande crescita, rappresenta la sorpresa di quest’inizio di stagione, fa tanto movimento, manda in porta subito D’Agostino e lo fa anche in altre occasioni. Si muove su tutto il fronte dell’attacco, ci mette intensità, è molto più reattivo dei difensori avversari. (Dal 77′ Umile s.v.: Uno spezzone nel finale per l’attaccante azzurro, è troppo poco il minutaggio a sua disposizione in una partita ormai sotto la gestione azzurra per una valutazione seria).

CASCIONE 7: Si è rivisto il Napoli incisivo, compatto, solido e intenso della prima partita contro l’Ascoli, quella di Coppa Italia che gli azzurrini vinsero 4-0 come oggi. La squadra mostra qualità nelle giocate, grande attenzione, è reattiva, valorizza il grande lavoro di Ambrosino e D’Agostino.

Ecco il tabellino del match:

Marcatori: 2′-30′ D’Agostino (N), 23′ Iaccarino (N), 29′ rig. Ambrosino (N).

Napoli: Idasiak; D’Onofrio, Costanzo, Guarino; Barba (68′ Amoah), Sami, Virgilio (77′ Umile), Romano; Iaccarino (77′ Vergara), D’Agostino (61′ Furina); Ambrosino (77′ Nzita). A disp.: Pinto, Potenza, Sepe, Spedalieri, Acampa, Pesce, Di Dona. All.: Cascione.

Crotone: D’Alterio; Mignogna, Spezzano, Amerise, Esposito (62′ Palermo); Simone (62′ Periti), Timmoneri; Ranieri (77′ Torromino), Trotta, Bilotta; Maesano. A disp.: Pesqua, Nicotera, Sinopoli, Lerose, Brescia, Frustaglia, Gozzo, D’Andrea. All.: Galluzzo.

Arbitro: Sig. Cherchi di Carbonia.

Ammoniti: Simone (C), Esposito (C), Costanzo (N), D’Onofrio (N), Periti (C).