Primavera 2, Napoli-Crotone: le probabili formazioni

Dopo la vittoria contro il Cosenza, la Primavera del Napoli scende in campo di nuovo in casa al Piccolo di Cercola contro il Crotone, una delle migliori squadre del girone B. Lo dimostra la classifica che, anche se condizionata dallo stop e dai recuperi non ancora programmati per tutte le squadre. Il Crotone è al secondo posto in classifica, dopo cinque giornate è ancora imbattuto con undici punti conquistati, frutto di tre vittorie e due pareggi. Nell’ultimo turno in casa la formazione dell’allenatore Giuseppe Galluzzo non è andato oltre l’1-1 contro il Frosinone.

Il Crotone dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, sono previsti tre napoletani nella formazione titolare: il portiere D’Alterio, i terzini Mignogna ed Esposito. La coppia centrale di difesa dovrebbe essere composta da Spezzano e Amerise, Simone e Timmoneri agiranno in mediana, D’Andrea, Trotta e Bilotta formano la batteria sulla trequarti alle spalle dell’attaccante Maesano. Il Crotone ha proprio nell’attacco il suo punto di forza, è il migliore del girone B con quindici gol realizzati.

Cascione dovrebbe realizzare qualche cambio rispetto alla formazione schierata contro il Cosenza. In porta ci sarà Idasiak, Costanzo, Guarino e D’Onofrio dovrebbero agire in difesa, Barba è in vantaggio nel ballottaggio con Amoah sulla fascia destra mentre Romano agirà a sinistra, in mezzo al campo è confermata la coppia Brando-Virgilio. Le novità riguardano soprattutto l’attacco: D’Agostino e Vergara si muoveranno sulla trequarti alle spalle di Ambrosino. È stato confermato tra i convocati l’attaccante classe ‘2004 Pesce che potrebbe essere una preziosa arma a gara in corso.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Costanzo, Guarino, D’Onofrio; Barba, Virgilio, Brando, Romano; D’Agostino, Vergara; Ambrosino. A disp.: Pinto, Amoah, Potenza, Spedalieri, Sepe, Cataldi, Nzila, Iaccarino, Furina, Umile, Pesce, Acampa. All. Cascione

CROTONE (4-2-3-1): D’Alterio; Mignogna, Spezzano, Amerise, Esposito; Simone, Timmoneri; D’Andrea, Trotta, Bilotta; Maesano. All. Galluzzo