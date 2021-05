Primavera 2, Napoli-Lecce 1-2: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli, dopo nove risultati utili consecutivi, cade in casa contro il Lecce. Gli azzurrini pagano l’approccio shock, il Lecce dopo un quarto d’ora era già sul 2-0, poi il Napoli è rientrato in partita ma non è riuscito a rimontare il risultato anche per aver sprecato l’occasione di un calcio di rigore con Labriola. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 7: Il migliore in campo, tiene in vita il Napoli nella parte iniziale della gara, è autorevole nelle uscite nella ripresa e nel finale sfiora l’impresa, il suo colpo di testa su calcio d’angolo si stampa sul palo interno e il pallone non entra.

BARBA 5: Vive anche lui un approccio shock, si fa beffare da Back Noah Crone e lo atterra facendo il fallo del rigore del 2-0. Al 20′ ha il merito di propiziare la prima palla-gol del Napoli con una palla in verticale per Labriola. (Dal 48′ Potenza 6: La continuità dentro la gara c’è, il Napoli sviluppa un po’ di più gioco a destra con il suo ingresso in campo, gli manca un po’ di lucidità nelle scelte come quando non trova la porta con un tiro a giro di sinistro)

COSTANZO 6,5: Il più brillante della linea difensiva, nella ripresa realizza degli interventi decisivi per smorzare le ripartenze del Lecce, con le sue rimesse lunghe crea scompiglio nell’area avversaria.

GUARINO 4,5: È sempre sconnesso rispetto ai tempi di gioco, sul primo gol rimane bloccato lasciando spazio a Back Noah Crone di calciare a rete, commette vari errori anche nella gestione del palleggio.

ROMANO 5,5: Quando spinge, è una risorsa importante ma lo fa troppo poco, in certe situazioni è parso un po’ impacciato nelle scelte, sia a livello difensivo che nella costruzione del gioco. Ad inizio gara si fa beffare nella tenuta della linea difensiva quando Trezza colpisce la traversa.

VERGARA 6: È uno di quelli che stamane ha fatto allenamento in prima squadra, le energie sono poche e nella ripresa la lucidità viene meno. Qualche spunto passa per i suoi piedi, come un tiro di D’Agostino a fine primo tempo e la situazione da cui nasce il rigore poi fallito da Labriola. (Dal 68′ Acampa 5,5: Qualche buona idea sull’asse che si sviluppa a destra con Potenza ma non riesce a dare continuità alla spinta sulla sua corsia)

VIRGILIO 5,5: Perde qualche pallone di troppo soprattutto nella ripresa, consentendo al Lecce di fare delle ripartenze. In occasione del rigore, sulla respinta poteva far meglio nella conclusione.

SAMI 6: Gli manca un po’ di velocità di pensiero ed esecuzione nelle scelte, è uno dei più lucidi nella gestione del pallone, cresce nel corso della ripresa, nel primo tempo va in tilt nella tenuta della posizione quando il Lecce riusciva sempre a sfuggire alla pressione degli azzurrini.

LABRIOLA 6: Fa gol, la maggior parte delle occasioni del Napoli passa per i suoi piedi ma purtroppo fallisce un calcio di rigore che avrebbe portato gli azzurrini sul 2-2 al 54′.

IACCARINO 5,5: Ha il merito di realizzare il break che porta al gol, ispirando bene la profondità di D’Agostino ma è uno dei pochi spunti prodotti, dispone di qualità che gli possono consentire di fare meglio. (Dal 64′ Umile 5,5: Determina l’ammonizione di Lemmens, è uno dei pochi spunti che riesce a proporre)

D’AGOSTINO 6: Fa l’assist per il gol di Labriola, è apprezzabile il sacrificio quando le energie vengono meno perchè anche lui stamane era in prima squadra a fare allenamento. Cerca di fare tutto il possibile per rimettere in piedi la partita, aiuta i compagni per sviluppare gioco, attacca la profondità come nell’occasione del gol, gli manca solo un po’ di lucidità nelle scelte.

CASCIONE 5: Oggi mancavano Spedalieri, Cioffi, Ambrosino e Furina, in attacco c’era emergenza e alcuni ragazzi hanno speso tante energie nell’allenamento di stamane in prima squadra. Le attenuanti ci sono ma c’è un dato: il Napoli ha perso le quattro partite contro Pescara e Lecce, le squadre che occupano le prime due posizioni del girone B. L’ha fatto perchè è stato complessivamente inferiore sul piano dell’identità di gioco. Sviluppare un’armonia nella proposta di calcio aiuta anche nei momenti di difficoltà, quando mancano degli uomini importanti e le energie sono di meno. Ormai è troppo tardi per crescere sotto quest’aspetto, bisogna stringere i denti, andare ai play-off e giocarsi tutto.

Ecco il tabellino del match:

Napoli: Idasiak, Barba (3’ st Potenza), Romano, Virgilio, Guarino, Costanzo, Vergara (21’ st Acampa), Sami, D’Agostino, Labriola (C), Iaccarino (19’ st Umile). A disposizione: Pinto, Amoah, D’Onofrio, Sepe, Cataldi, Di Dona. Allenatore: E. Cascione

Lecce: Borbei, Lemmens, Hasic, Maselli, Ciucci, Monterisi (C), Macrì (35’ pt Ortisi), Vulturar, Back (38’ st Burnete), Felici (18’ st Mancarella), Trezza (38’ st Secansky). A disposizione: Viola, Pani, Pascalau, Grave, Berg, Schirone, Travaglini, Ancora. Allenatore: V. Grieco

Arbitro: Samuele Andreano sez. Prato

Assistenti: Tiziana Trasciatti sez. Foligno e Giuseppe Luca Lisi sez. Firenze

Marcatori: 5’ pt Back (L), 12’ pt Felici su rig. (L), 42’ pt Iaccarino (N)

Ammoniti: 12’ pt Costanzo, 47’ pt Back, 24’ st Labriola, 47’ st Lemmens

Note: 10’ st Borbei para rigore a Labriola

Recupero: 2’ pt, 5’ st