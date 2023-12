Primavera 2, Napoli-Monopoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli cerca il riscatto dopo le tre sconfitte consecutive in campionato contro Salernitana, Crotone e Perugia che l’hanno fatta scivolare al decimo posto. La zona play-off è ancora alla portata, distante cinque punti ma serve una svolta a partire dalla gara contro il Monopoli (diretta testuale su IamNaples.it dalle 14:30, calcio d’inizio alle 15).

Il Napoli vuole ritrovare più solidità a livello difensivo e soprattutto migliorare l’efficacia offensiva, approfittando anche della settimana tipo di cui hanno finalmente goduto gli azzurrini senza impegni europei. In porta dovrebbe esserci Turi, per comporre la linea difensiva sono pronti Puzone, Gambardella, D’Avino e Di Lauro, Gioielli è pronto a condurre il gioco da play con Peluso e Lorenzo Russo schierati interni, Lorusso, Vigliotti e Vilardi rappresentano le idee principali per comporre il tridente d’attacco.

Il Monopoli è terzultimo in classifica, ha solo dieci punti, non vince dal 3-2 al Pisa del 26 novembre e nelle ultime tre partite contro Bari, Salernitana e Benevento ha preso solo un punto. La squadra di mister De Luca dovrebbe disporsi con il 4-3-3: in porta ci sarà Sibilano, Biondo e Latrufa dovrebbero essere gli esterni, Mancino e Lauzzi si muoveranno al centro della difesa. Guglielmi farà il play, De Palo e Mezzapesa agiranno al suo fianco da mezzali a supporto del tridente composto da Simone, Collocolo e Meliddo.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Turi; Puzone, Gambardella, D’Avino, Di Lauro; Peluso, Gioielli, Lorenzo Russo; Lorusso, Vigliotti, Vilardi. All. Tedesco

MONOPOLI (4-3-3): Sibilano; Biondo, Mancino, Lauzzi, Latrufa; De Palo, Guglielmi, Mezzapesa; Simone, Collocolo, Meliddo. All. De Luca

A cura di Ciro Troise