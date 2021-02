Primavera 2, Napoli-Pescara 0-2: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli incassa la seconda sconfitta consecutiva in campionato, dopo il ko di Pisa arriva anche la prima batosta in casa dopo i successi interni contro il Cosenza e il Crotone. Il Pescara ha fatto due gol in tre minuti con Chiarella e Kuqi intorno all’ora di gioco, ecco le pagelle di IamNaples.it:

DANIELE 5,5: Sui gol può fare poco, deve avere più autorevolezza nelle uscite, al 55′ nasce un’indecisione tra lui e D’Onofrio che poteva costare caro.

SPEDALIERI 5,5: Complessivamente una buona gara, al 18′ va anche vicino al gol, all’86’ commette in collaborazione con Sami un errore nel palleggio che apre il campo alla ripartenza del Pescara. Si fa bucare come tutta la difesa sul secondo gol.

GUARINO 5,5: Sul primo gol Chiarella approfitta di una seconda palla, doveva indirizzare di lato il suo colpo di testa. Quando si passa alla difesa a quattro, si apre qualche varco di troppo nella difesa azzurra.

D’ONOFRIO 5,5: Rischia in occasione del contatto con Chiarella sullo 0-0 anche se il body-check sembra regolare. Si rende protagonista di qualche lettura errata, sul suo lato il Pescara trova qualche varco di troppo. (Dal 66′ Umile 5: Non riesce ad incidere, non trova lo spunto che può cambiare le sorti della partita o almeno creare pericolosità nella metà campo avversaria)

POTENZA 5,5: Non riesce mai a trovare velocità, ad accelerare e spingere sulla sua corsia. Subito dopo l’1-0 ha una buona idea, servire in verticale Ambrosino ma il suo tiro è debole e centrale. (Dal 66′ Amoah 6: Entra bene in partita, si rende protagonista soprattutto di provvidenziali interventi difensivi)

VIRGILIO 6: Buona prova, spicca nella fase d’interdizione, discreto anche il palleggio, ha un’ottima intuizione al 67′, quando consegna a Furina un cross ma l’attaccante in prestito dal Catanzaro spedisce il pallone a lato. Buona anche la pressione sul play avversario D’Aloia.

SAMI 5,5: La gestione del pallone non è sempre corretta, commette qualche errore nello sviluppo del gioco, uno all’86’ nella combinazione con Spedalieri che porta alla palla-gol di Salvatore.

NZILA 5: Non riesce mai a velocizzare la giocata, rallenta il palleggio e la costruzione dell’azione in molte situazioni di gioco. (Dal 66′ Vergara 6: Prova a dare qualità e rapidità alla costruzione della manovra, guadagna qualche buona punizione)

ROMANO 5,5: Spinge molto poco, sulla fascia sinistra in altre gare ha dato un contributo di maggiore intensità. Talvolta riesce ad arrivare al cross ma non è mai incisivo.

FURINA 5: Spreca la palla-gol che poteva riaprire la partita al 67′, di testa sarebbe più facile segnare che sbagliare e, invece, manda il pallone fuori dallo specchio della porta. Non riesce mai ad essere incisivo nelle situazioni offensive.

AMBROSINO 5,5: Si muove tanto sul fronte offensivo ma stavolta riesce a liberarsi poco per andare al tiro e, quando lo fa, non è incisivo. (Dal 77′ Acampa s.v.: Poco meno di un quarto d’ora per lui, prova a dare il suo contributo ma è troppo poco il tempo a disposizione per meritare una valutazione)

CASCIONE 5,5: Deve fronteggiare tante assenze, però c’è da sottolineare che la sua Primavera ha espresso una prestazione non all’altezza di quelle precedenti, soprattutto quelle realizzate in casa.

Ecco il tabellino del match:

Marcatori: 61′ Chiarella (P), 63′ Kuqi (P)

Napoli: Daniele; Guarino, Spedalieri, D’Onofrio (66′ Vergara); Potenza (66′ Amoah), Virgilio, Sami, Nzila (66′ Umile); Furina, Ambrosino (77′ Acampa). A disp.: Pinto, Sepe, Barba, Amoah, Acampa, Vergara, Umile, Di Dona. All. Cascione

Pescara: Sorrentino; Longobardi, Pedicone (78′ Mancini), Chiacchia, Veroli; D’Aloia, Tringali (72′ Dieye), Chiarella (78′ Salvatore), Belloni; Calio (72′ Seck), Kuqi (90′ De Marzo). A disp.: Klan, Mancini, Palmentieri, Staver, De Marzo, Dieye Baka, Mercado, Salvatore, Seck, Blanuta. All. Iervese

Ammoniti: Calio (N)

Arbitro: sig. Vergaro sez. Bari