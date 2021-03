La Primavera del Napoli cerca la terza vittoria consecutiva dopo i successi contro Reggina e Salernitana, a Cercola arriva il Pisa (calcio d’inizio alle 14, diretta testuale, approfondimenti e highlights su IamNaples.it) che il 17 febbraio scorso nel recupero della sfida d’andata ha battuto 3-1 gli azzurrini orfani di Cioffi, Costanzo e D’Agostino, a disposizione di Gattuso per la trasferta di Granada nel momento di massima emergenza della prima squadra.

Cascione vuole dare continuità alla squadra, conferma perciò l’impianto tattico della squadra che ha battuto Reggina e Salernitana. Si punta ancora sul 4-4-2, torna a disposizione il terzino sinistro Romano ma potrebbe entrare a gara in corso, non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. In porta ci sarà Idasiak, sarà confermata la linea difensiva della gara di Salerno con Barba a destra, Potenza adattato a sinistra e la coppia Costanzo-Spedalieri al centro della retroguardia. Cioffi partirà da destra con Labriola a sinistra mentre Virgilio e Sami lavoreranno in mezzo al campo. In attacco è previsto l’unico cambio rispetto alla formazione vista contro la Salernitana: ci sarà Ambrosino al posto di Furina in coppia con D’Agostino.

Il Napoli è sesto con tre gare da recuperare, mercoledì ci sarà la sfida contro la Reggina in trasferta, poi dovranno essere riprogrammate le partite contro lo Spezia e il Lecce in casa. Facendo bottino pieno, il Napoli teoricamente si proietterebbe al terzo posto, che vale l’accesso ai play-off.

Il Pisa è ottavo in classifica, ha quattordici punti, tre in meno del Napoli, ma è l’unica squadra del girone B a non avere gare da recuperare, ha giocato regolarmente tutte le quattordici giornate di campionato svolte finora. La formazione di mister Masi adotta il 4-3-1-2, in porta ci sarà Colnago, i due esterni dovrebbero essere Romeo e Mauro, Bechini e Romiti agiranno al centro della difesa. A centrocampo Masi dovrà rinunciare a Del Rosso per infortunio, i tre mediani dovrebbero essere Arapi, Penco e Hanxhari, da trequartista dovrebbe giocare Sibilio, talento di origini napoletane appena recuperato, a supporto delle due punte Panattoni e Susso. Il Pisa in trasferta ha conquistato solo 5 dei 14 punti complessivi, con i pareggi contro Benevento e Cosenza e la vittoria sul campo della Reggina, cercherà anche di reagire alla sconfitta rimediata domenica a Crotone.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-4-2): Idasiak; Barba, Costanzo, Spedalieri, Potenza; Cioffi, Virgilio, Sami, Labriola; Ambrosino, D’Agostino. A disp.: Pinto, Provitolo, Amoah, Guarino, D’Onofrio, Romano, Cataldi, Vergara, Di Dona, Furina, Acampa. All. Cascione

PISA (4-3-1-2): Colnago; Romeo, Bechini, Romiti, Mauro; Arapi, Penco, Hanxhari; Sibilio; Panattoni, Susso. All. Masi