Primavera 2, Pescara-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli, dopo la vittoria contro il Perugia, torna in campo in trasferta contro il Pescara (calcio d’inizio domani alle 11:3o, diretta testuale a partire dalle 11). Gli azzurrini vogliono risalire la classifica e c’è una novità tattica alle porte: l’allenatore Dario Rocco è pronto a cambiare il sistema di gioco. Una storia simile a quanto accaduto con la prima squadra, con il passaggio dalla difesa a 3 a quella a 4. È pronto il 4-2-3-1, in porta ci sarà Sorrentino, Turi è in prima squadra a causa dell’infortunio di Meret, Colella e D’Angelo agiranno sulle corsie laterali con Gambardella ed Esposito che formeranno la coppia centrale. De Chiara e Gioielli comporranno la diga in mediana con Ballabile e Popovic che si muoveranno sulle corsie laterali, Borriello farà il trequartista alle spalle di Raggioli con Della Salandra soluzione a gara in corso. Il Pescara ha portato a casa quattro punti in tre partite, dopo la sconfitta contro il Pisa ha pareggiato contro il Palermo e poi ha imposto un sonoro poker in trasferta al Crotone. L’allenatore Marco Stella propone il 3-5-2, tra i pali ci sarà Barone, Di Biagio, Palazzese e Valente si muoveranno nella difesa a tre con Palumbo e Pesoli quinti a tutta fascia, Isufi play con Berardi e Gatto interni di centrocampo, Zola e Zeppieri formeranno la coppia d’attacco. Ecco le probabili formazioni:

PESCARA (3-5-2): Barone; Di Biagio, Palazzese, Valente; Palumbo, Berardi, Isufi, Gatto, Pesoli; Zola, Zeppieri. All. Stella

NAPOLI (4-2-3-1): Sorrentino; Colella, Gambardella, Esposito, D’Angelo; De Chiara, Gioielli; Ballabile, Borriello, Popovic; Raggioli. A disp.: Petrone, Avvisati, Borrelli, Cimmaruta, Distratto F., Distratto D., Della Salandra, Malasomma, Pinzolo. All. Rocco

A cura di Ciro Troise