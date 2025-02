Primavera 2, risultati e classifica: il Napoli a -6 dal Frosinone capolista

La Primavera del Napoli non è andata oltre il pari in rimonta dal 2-0 al 2-2 sul campo del Bari ultimo in classifica, guadagnando comunque un punto sul Frosinone sconfitto a Benevento. Un’occasione persa per gli azzurrini che potevano accorciare sui ciociari e, invece, vedono il secondo posto attaccato da Ternana, Ascoli e Benevento. Il Palermo ha perso a Salerno, è la sesta in classifica, la prima inseguitrice della zona play-off. La capolista viene promossa direttamente in Primavera 1, dalla seconda alla quinta, invece, si va ai play-off. In questo momento il Napoli è in vantaggio di sette punti, ecco i risultati e la classifica:

CLASSIFICA

Prossimo turno: Napoli-Pisa, sabato 15 febbraio 2025