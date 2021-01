Primavera 2, si ricomincia: Frosinone-Napoli, le probabili formazioni

Riparte la Primavera del Napoli due mesi e mezzo dopo l’unica partita giocata in campionato prima dello stop, la sconfitta per 4-1 sul campo del Lecce. Gli azzurrini dovranno recuperare le sfide contro Pescara, Reggina e Pisa e ripartono dalla trasferta di Ferentino contro il Frosinone (calcio d’inizio alle 14, diretta testuale su IamNaples.it, approfondimenti e highlights nel post-partita) che è riuscito a giocare tre gare, portando a casa solo un punto contro lo Spezia mentre contro Lecce e Pescara sono arrivate due sconfitte. I recuperi saranno programmati a breve, quando ci sarà la chiarezza definitiva sul protocollo da osservare per l’emergenza Covid-19.

La squadra di Marsella dovrebbe adottare il 3-5-2, deve rinunciare a Santi e Morelli per infortunio. In porta dovrebbe esserci Vilardi, la difesa a tre sarà composta da Vecchi, Maestrelli e Potenziani, sulle corsie laterali sono pronti Maugeri e Coccia mentre in mezzo al campo dovrebbero agire Bruno, Peres e Selvini a sostegno di Vitalucci e Orlandi.

Cascione deve rinunciare a Cioffi che resta in prima squadra per gli allenamenti e pensa ad una piccola variazione tattica. Si va verso il 3-4-2-1 con due centrocampisti offensivi a sostegno della punta piuttosto che i due esterni larghi. In porta ci sarà Idasiak, la difesa a tre dovrebbe essere composta da D’Onofrio, Guarino e Costanzo, Amoah, esterno classe ‘2002 arrivato ad ottobre dall’Under 19 del Dvs ’33 (club olandese) ad ottobre, e Romano sulle due corsie laterali, con Virgilio e Brando in mezzo al campo. A sostegno dell’attaccante Ambrosino ci saranno Iaccarino e Vergara, D’Agostino quindi dovrebbe partire dalla panchina. A disposizione di Cascione c’è anche Furina, attaccante classe ‘2002 acquisito in prestito secco dal Catanzaro nel corso di questa settimana. Non è l’unico nuovo acquisto, nel gruppo di Cascione è stato aggregato anche Jonathan Spedalieri, difensore centrale che arriva al Napoli a titolo definitivo. Jonathan è cresciuto nel vivaio della Fiorentina prima di trasferirsi in prestito al Potenza, dove ha totalizzato cinque presenze tra campionato e Coppa Italia Cercherà di strappare durante la gara l’esordio in maglia azzurra anche Junior Nzila, centrocampista classe ‘2001 ex Chiasso acquisito agli inizi di ottobre, quindi non ancora impiegato da Cascione.

Ecco le probabili formazioni:

FROSINONE (3-5-2): Vilardi; Vecchi, Maestrelli, Potenziani; Maugeri, Bruno, Peres, Selvini, Coccia; Vitalucci, Orlandi. All. Marsella

NAPOLI (3-4-1-2): Idasiak; D’Onofrio, Guarino, Costanzo; Amoah, Virgilio, Brando, Romano; Iaccarino, Vergara; Ambrosino. A disp.: Pinto, Barba, Spedalieri, Cataldi, Nzila, Potenza, Umile, D’Agostino, Furina. All. Cascione

A cura di Ciro Troise