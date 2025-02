Primavera 2, Ternana-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli, dopo la vittoria contro il Pisa, cerca continuità anche sul campo della Ternana in una sfida di valore anche per la classifica e la zona play-off. Gli azzurrini sono secondi, a -6 dal Frosinone che giocherà in trasferta contro il Bari che staziona all’ultimo posto. La Ternana è terza, a soli tre punti dal Napoli e difendere il secondo posto è importante in chiave play-off. Rocco, che sarà squalificato dopo l’espulsione rimediata nel finale sabato scorso, dovrebbe scegliere il 4-3-3, mancherà D’Angelo infortunato sulla fascia sinistra. In porta ci sarà Turi, Di Martino e Colella saranno gli esterni bassi, Gambardella ed Esposito formeranno la coppia centrale di difesa. Russo, De Chiara e l’ex Bari De Martino agiranno in mezzo al campo a sostegno del tridente composto da Popovic, Raggioli e Ballabile. La Ternana è in un ottimo momento di forma, viene da tre vittorie di fila ed ha accumulato dieci risultati utili consecutivi. La squadra dell’ex centrocampista Stefano Morrone dovrebbe schierarsi con il 4-3-1-2. In porta ci sarà Novelli, Valenti e Trifelli saranno gli esterni bassi, Bellavigna e Barletta i due centrali. Capitan Montenegro agirà da play, Ferlicca e Fulga faranno gli interni, Loconte si muoverà da trequartista a supporto della coppia d’attacco Boudaas-Turella. Ecco le probabili formazioni:

TERNANA (4-3-1-2): Novelli; Valenti, Bellavigna, Barletta, Trifelli; Ferlicca, Montenegro, Fulga; Loconte; Boudaas, Turella. All. Morrone

NAPOLI (4-3-3): Turi; Di Martino, Gambardella, Esposito, Colella; Russo, De Chiara, De Martino; Popovic, Raggioli, Ballabile. A disp.: Sorrentino, Khraban, Cimmaruta, Anic, Napoletano, Distratto F., Distratto D., Mboumbou, Borriello. All. Rocco