Primavera 1, Bologna-Napoli 1-2: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli inizia col piede giusto, batte in trasferta il Bologna alla prima giornata di campionato. Il trascinatore è stato Ambrosino, che si è procurato il rigore del momentaneo pareggio e servito l’assist per il gol-vittoria di Spavone. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 6: Sul gol c’è anche la sua responsabilità, la sua uscita è avventata e fuori tempo, si riscatta nel finale quando guida la difesa azzurra nella conservazione del vantaggio.

DI DONA 6,5: Partita di grande sacrificio, ha “arato” la sua corsia e nella ripresa ha creato anche qualche pericolo alla difesa del Bologna. Negli ultimissimi minuti ha patito un po’ di stanchezza, ci può stare.

BARBA 6,5: Fino al gol del momentaneo pareggio è il più pericoloso, sugli sviluppi di calcio d’angolo prima prova una girata che termina tra le braccia del portiere avversario e poi colpisce un palo. È attento, lavora bene sui tempi quando c’è da attaccare la palla, da difendere in avanti, discreta anche la gestione del possesso palla. (Dal 75′ Pontillo 6: Deve ancora lavorare sui movimenti della difesa a tre, non è facile per un difensore subentrare in corsa e sul centro-destra in qualche occasione sbanda nei tempi, nella tenuta delle distanze, in un frangente per esempio gli scappa Cavina alle sue spalle)

HYSAJ 6,5: Prima mezz’ora shock come per tutta la squadra, poi sale in cattedra. È un ‘2004 ma ne esce benissimo dalla contesa, lavora con efficacia sull’impostazione del gioco, è bravo anche in più di un’occasione a chiudere il campo al Bologna difendendo in avanti. Per completarsi, deve lavorare meglio nella difesa in area di rigore, avendo più coraggio anche in quell’occasione.

COSTANZO 6: Deve fare di più, perde spesso i duelli con Raimondo quando arriva sul suo lato, bisogna lavorare sull’attenzione, a volte cala il livello della concentrazione, come quando a fine primo tempo è poco reattivo e Pagliuca stacca da solo in area di rigore.

ACAMPA 6: In questo sistema di gioco è chiamato più a difendere che ad attaccare, in fase difensiva lavora abbastanza bene.

D’AGOSTINO 6: È chiamato ad un grande sacrificio, gioca praticamente da interno di centrocampo. Talvolta riesce ad accendersi, come quando è protagonista con Marranzino di una palla-gol sullo 0-0 oppure quando nel finale di gara riesce a guadagnare campo con una percussione e sferrare un diagonale che termina a lato.

IACCARINO 6: Lavora discretamente in entrambe le fasi, è in crescita nella capacità di stare dentro la battaglia, combattendo su ogni pallone.

SPAVONE 6,5: Riscatta la palla persa che porta alla ripartenza del gol del Bologna con la rete della vittoria, è bravo ad inserirsi a rimorchio e sfruttare il lavoro di Ambrosino. (Dal 67′ Flora 6: Lavora abbastanza bene cercando di dare ordine al gioco quando il pallone è nella sua zona)

MARRANZINO 6: Tanto sacrificio, lavora bene in fase di non possesso, va in pressing con intensità, a differenza di altre occasioni gli manca un pizzico di qualità in situazioni che poteva capitalizzare meglio. (Dal 67′ De Pasquale 6,5: Ottimo impatto sulla partita, ci mette energia, costringe Stevanello ad un fallo da ammonizione, si propone anche dentro l’area di rigore in più di un’occasione senza palla mettendo ansia alla difesa del Bologna)

AMBROSINO 8: Il migliore in campo, trascinatore assoluto. Suona la “sveglia” del Napoli, trovando il varco per D’Agostino nell’occasione che lui e Marranzino non riescono a sfruttare. Si procura e trasforma il rigore, serve l’assist del gol del 2-1. È il trascinatore assoluto del Napoli, fa salire la squadra, il riferimento su cui si appoggia il Napoli per sviluppare il gioco, ha retto anche il confronto fisico con Khailoti che è un classe ‘2001. (Dal 75′ Pesce 6: Sostituisce Ambrosino con il compito di fare reparto, pulire la manovra, fungere da riferimento assoluto, lo fa e all’85’ va anche vicino al gol con una conclusione che Bagnolini devia in calcio d’angolo)

FRUSTALUPI 6,5: La prima mezz’ora è stata inquietante, il Napoli faceva fatica ad avere un’identità di gioco, a rendersi pericoloso e anche in fase difensiva ballava in più di un’occasione. È incoraggiante la reazione che non è stata solo mentale, di rabbia e orgoglio ma ha denotato anche organizzazione tattica, delle idee sia nella copertura del campo in fase di non possesso che nell’attacco alla porta avversaria. Ambrosino faceva sia il riferimento spalle alla porta che il movimento per far uscire la difesa avversaria e aprire i varchi per i compagni. C’è tanto da lavorare e migliorare ma l’inizio ha regalato dei sorrisi.

Ecco il tabellino del match:

Marcatori: 9′ Raimondo (B), 35′ rig. Ambrosino (N), 45′ Spavone (N)

Bologna: Bagnolini, Motolese, Annan (46′ Cavina), Kahiloti, Arnofoli (63′ Corazza), Casadei, Urbanski (46′ Stivanello), Pietrelli, Pagliuca (63′ Paananen), Rocchi (78′ Sigurpalsson), Raimondo. A disp.: Petre, Franzini, Cossalter, Pietrelli R., Bartha, Mazia, Corsi. All. Vigiani

Napoli: Idasiak, Costanzo, Barba (74′ Pontillo), Hysaj, Spavone (65′ De Pasquale), Acampa, Iaccarino (49′ Gioielli), Di Dona, Marranzino (65′ Flora), D’Agostino, Ambrosino (74′ Pesce) . A disp.: Pinto, Spedalieri, Rossi, Giannini. All. Frustalupi

Ammoniti: Kahiloti (B), Spavone (N), Stivanello (B)

Arbitro: sig. D’Eusanio sez. Faenza

Assistenti: sig. El Filali sez. Alessandria, sig. Fiore sez. Genova