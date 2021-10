Coppa Italia Primavera, Napoli-Cosenza 0-1: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli abbandona la Coppa Italia ai sedicesimi di finale, dopo aver sconfitto il Benevento è caduto in casa contro il Cosenza, squadra di Primavera 2, la serie B della categoria. I ragazzi di Frustalupi hanno perso 1-0 a causa del gol di De Rogatis, un napoletano che è cresciuto nel vivaio azzurro fino al compimento dei quattordici anni d’età, quando poi ha deciso di continuare altrove il suo percorso. Non ci sarà la sfida contro la Roma agli ottavi di finale, a Trigoria il 1 dicembre ci sarà il Cosenza. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

BOFFELLI 5: Sul gol ha delle responsabilità, esce a vuoto e regala a De Rogatis la porta vuota.

PONTILLO 6: Uno dei più attenti del reparto arretrato, lavora bene chiudendo gli spazi e facendo la scelta giusta quando è chiamato in causa. (Dal 65′ De Pasquale 5,5: Contro il Benevento ebbe un ottimo impatto sulla gara, stavolta non si ripete

SPEDALIERI 6: In qualche occasione nel primo tempo perde duelli pericolosi in situazioni in cui il Napoli subisce delle ripartenze.

MANE’ 5,5: Qualche disattenzione di troppo nel primo tempo, anche una palla persa con Tourè e non sempre mantiene posizioni e distanze, cresce nella ripresa.

MARCHISANO 5,5: Può fare di più, nel primo tempo si vede pochissimo anche a causa del giro-palla lentissimo della squadra. Migliora la sua prova nella ripresa e sfiora anche il gol oltre a produrre qualche cross interessante.

GIOIELLI 5: Non cambia mai passo, il ritmo è lentissimo, oggi c’era da costruire di più rispetto ad altre situazioni e l’ha fatto con passaggi corti e scontati, mai un rischio, una scelta non banale.

TOURE’ 5,5: Nel finale di primo tempo è uno dei pochissimi che prova a sfuggire alla monotonia, inventa anche una bella palla per l’inserimento di Marranzino ma è troppo poco. Perdendo una palla nella propria metà campo insieme a Manè, rischia di mettere in difficoltà il Napoli aprendo il campo alla ripartenza del Cosenza. (Dall’80’ Longobardi s.v.: Un quarto d’ora circa per il centrocampista classe ‘2004, troppo poco per meritare una valutazione seria)

DE MARCO 5,5: Uno dei pochi vivaci nel primo tempo, è fondamentale con una diagonale in fase difensiva per spegnere una ripartenza del Cosenza. Prova a spingere ma come tutta la squadra è lento e poco incisivo. (Dal 70′ Giannini 6: Entra e prova a spostare gli equilibri con le sue rimesse lunghe e un gran tiro all’86’, quando è stato decisivo Poverini con una grande parata)

MERCURIO 5: Tenta di costruire qualche spunto ma non salta mai l’uomo, non cambia passo, è lento e mai incisivo.

MARRANZINO 5,5: Primo tempo sotto le aspettative, guida l’approccio più intenso avuto ad inizio ripresa, tenta qualche tiro e un cross su cui per poco Pesce non ci arriva.

PESCE 5: È lento, poco reattivo, in area di rigore non trova mai il tempo di gioco e la coordinazione giusta per incidere.

FRUSTALUPI 5: Stavolta l’ampio turn-over non funziona come, invece, avvenne contro il Benevento. La squadra ha un approccio molle alla gara e non riesce più a raddrizzarla dopo il gol. È un segnale, bisogna lavorare ancora tanto sulla mentalità di questo gruppo in vista del campionato che prosegue con la trasferta di Empoli, la sfida è non farsi condizionare dalla delusione della sconfitta contro il Cosenza.

A cura di Ciro Troise