Esordio assoluto per Kleis Bozhanaj con la maglia del Napoli. Il giovane albanese ha fatto il suo debutto tra le fila della squadra di Angelini nel match di Primavera 1 che si sta giocando in questi minuti in casa della Fiorentina (CLICCA QUI PER IL LIVE), che purtroppo vede gli azzurrini in svantaggio per 2 reti a 0 al momento.