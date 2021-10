Primavera 1, Napoli-Atalanta 1-0: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli porta a casa altri tre punti preziosi, conquista la prima vittoria in casa contro l’Atalanta che ha fatto fatica ad alzare i ritmi dopo le fatiche di Youth League anche per la compattezza difensiva degli azzurrini. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 8: Nell’ultimo quarto d’ora alza la saracinesca, realizza alcune parate splendide, soprattutto quelle su Omar e De Nipoti. Guida la difesa ed è autorevole nelle uscite.

BARBA 7: Non sbaglia nulla, lavora tanto con l’anticipo, nei duelli è perfetto, affonda quando si può e temporeggia se è necessario, si muove con grande intelligenza anche quando l’Atalanta intensifica la pressione.

HYSAJ 7: Con l’applicazione e la scelta di tempo rimedia al gap nella fisicità, lavora bene anche quando bisogna abbassarsi e difendere dentro l’area. Sia lui che Barba realizzano tanti interventi fondamentali.

COSTANZO 6: Si cala nella battaglia, l’Atalanta sfonda soprattutto sul suo lato, concede troppo spazio a De Nipoti in qualche uno contro uno. In qualche rinvio è precipitoso, poteva aiutare la squadra a gestire meglio il pallone.

DI DONA 7: Grande prestazione, macina chilometri sulla fascia, compie un grande lavoro in entrambe le fasi. Peccato per le occasioni nel finale, nella prima Pesce va in fuorigioco, nella seconda s’allunga il pallone e si fa respingere il tiro da Dajcar in uscita.

COLI SACO 7,5: Prestazione sontuosa, ci mette gamba, fisicità e riesce anche a far girare bene il pallone. Il suo contributo è importante anche nel gioco aereo, fornisce spessore fisico al centrocampo azzurro. (Dall’84’ Gioielli 6: Poco più di dieci minuti per lui, affrontati con applicazione e intensità davanti alla difesa)

SPAVONE 7: L’azione del gol parte dai suoi piedi, combina molto bene con Ambrosino, poi si carica una mole di lavoro importante, aiuta la fase di non possesso e, quando c’è da far girare il pallone, lo fa bene. Sfrutta il suo passo rapido per dare intensità ad entrambe le fasi di gioco.

GIANNINI 6,5: Lavora benissimo in fase difensiva anche quando l’Atalanta con Renault sul suo lato si rende pericolosa. A livello offensivo si spinge poco ma l’evoluzione della partita gli imponeva un lavoro soprattutto difensivo.

CIOFFI 6: Qualche accelerazione, un tiro a giro al 38′ abbondantemente a lato. Può fare di più ma è pur vero che quando c’erano gli spazi per andare con le ripartenze ha patito la fatica ed è un po’ calato. (Dal 70′ Mercurio 6: Buon impatto sulla gara, si sacrifica per aiutare la squadra a risalire il campo con giocate anche di buona qualità)

D’AGOSTINO 7: Segna una bellissima rete, un tiro dalla distanza che si è insaccato sotto l’incrocio dei pali. Compie il solito lavoro all’insegna del sacrificio abbassandosi nella fase di non possesso. Prova a produrre altri spunti finchè le energie lo supportano. (Dall’80’ Tourè 6,5: Entra benissimo in campo, si mette con applicazione a proteggere la linea difensiva e, quando c’è da ripartire, mette in mostra lucidità nella gestione del pallone)

AMBROSINO 6,5: Ha inciso anche oggi con l’assist per D’Agostino, compie un lavoro di grande spessore, fa reparto, il Napoli s’appoggia tanto a lui per risalire il campo. Regge ottanta minuti, in qualche ripartenza se fosse stato più lucido poteva creare altre situazioni pericolose ma va bene così. (Dall’80’ Pesce 6: Un quarto d’ora compreso il recupero, aiuta il Napoli a respirare rendendosi pericoloso, all’88’ va ingenuamente in fuorigioco, al 90′ gestisce benissimo il pallone, mette Di Dona a tu per tu con il portiere ma l’esterno azzurro spreca la palla-gol).

FRUSTALUPI 7: Ha costruito una squadra dall’identità forte, con un’anima, dove i ragazzi con fiducia nei propri mezzi ed entusiasmo mettono in mostra spirito di gruppo e si sacrificano l’uno per l’altro. È la prima gara di campionato chiusa con la porta inviolata, un segnale dell’ottimo lavoro svolto in fase difensiva.

Ecco il tabellino del match:

MARCATORI: 26′ D’Agostino (N)

AMMONITI: 79′ Mediero (A)

ARBITRO: Signor Villa William sez. di Rimini

NAPOLI: Idasiak, Barba, Costanzo, Ambrosino (dal 79′ Pesce), Cioffi (dal 70′ Mercurio), Spavone, Hysaj, DI Dona, D’Agostino (dal 79′ Toure), Giannini, Saco (dall’84’ Gioielli). A disp. Boffelli, De Pasquale, Flora, Marranzino, Mane, Pontillo, Spedalieri, Marchisano. All. Frustalupi

ATALANTA: Dajcar, Del Lungo, Renault, Sidibe, Chiwisa (dal 46′ Zuccon), Fisic (dal 46′ Shakur), Panada (dal 72′ Mediero), De Nipoti, Regonesi (dal 46′ Ceresoli), Berto, Bernasconi (dal 66′ Lozza). A disp. Sassi, Hecko, Guerini, Giovane. All. Brambilla

A cura di Ciro Troise