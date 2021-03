L’emergenza in prima squadra sta terminando, s’attende solo il rientro di Lozano, che a Milano potrebbe andare in panchina, e di Petagna che, invece, tornerà soltanto dopo la sosta contro il Crotone. Ne gode anche la Primavera che torna in campo domani in trasferta contro il Pescara dopo 17 giorni di stop a causa dell’isolamento imposto dall’Asl Napoli 2 causa Covid dopo un paio di contagi rilevati.

Cioffi e Costanzo resteranno in prima squadra per gli allenamenti, l’esterno offensivo dovrebbe anche essere convocato per la gara di San Siro, c’è ancora incertezza su Costanzo. Nella difesa Gattuso ha perso Ghoulam e Manolas non è ancora in condizioni brillanti, ha giocato soltanto una decina di minuti contro il Sassuolo compreso il recupero.

Cascione, però, può ritrovare D’Agostino, che era in prima squadra nelle ultime due gare giocate dagli azzurrini e perse contro il Pisa e il Pescara, e accogliere Labriola, rientrato nel mercato invernale dopo qualche mese di prestito alla Fermana in serie C, portando a casa soltanto due presenze anche a causa degli infortuni.

Labriola non gioca in Primavera da più di un anno, da Fiorentina-Napoli 2-1 del 6 marzo 2020, l’ultima gara prima dell’incubo del lockdown e anche purtroppo quella in cui gli azzurrini hanno salutato il campionato Primavera 1, la serie A della categoria.