Primavera 1, Napoli-Lecce 1-0: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli batte 1-0 il Lecce grazie ad un gol di D’Agostino, bravo e fortunato nel deviare il tiro dalla distanza di Barba nell’ultima azione del primo tempo. Gli azzurrini volano al secondo posto in classifica in attesa dei risultati delle altre, ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 7,5: Il migliore in campo, salva il risultato in maniera straordinaria in due occasioni, al 44′ sulla girata di Back e al 64′ deviando sulla traversa il colpo di testa di Lemmens. Prestazione autorevole, guida la difesa nella parte finale della gara, quando c’è da soffrire.

BARBA 6,5: Ottima prova, ispira il gol di D’Agostino con un tiro dalla distanza, lavora bene sia nelle letture difensive, nella ricerca dell’anticipo e nell’impostazione del gioco. Al 9′ ha anche la personalità di provare un lancio per Mercurio che viene fermato dalla difesa del Lecce.

HYSAJ 7: Comanda la retroguardia con autorevolezza, è perfetto nelle letture, sceglie i tempi d’intervento in maniera perfetta e anche dentro l’area di rigore è prezioso per tanti interventi quando il Lecce intensifica la pressione.

MANE’ 6,5: Lavora con applicazione, scelta di tempo, nei contrasti, nella copertura degli spazi. Bravo anche nell’uno contro uno, è preciso nelle scelte.

DI DONA 6: È attento, preciso, lavora in entrambe le fasi di gioco, spinge abbastanza poco ma in fase di non possesso il suo contributo è molto importante. (Dal 69′ De Marco 6: Lavora con attenzione in fase difensiva, la partita chiede sopratttutto questo lavoro)

COLI SACO 6,5: L’ammonizione al 36′ lo condiziona un po’ nella gestione dei contrasti, dei duelli. Il centrocampista francese è dominante in mezzo al campo, ripulisce tanti palloni, ci mette intensità e al 49′ è provvidenziale il suo intervento in area di rigore, strappa il pallone dai piedi di Back.

SPAVONE 6: Fa un grande lavoro per intelligenza tattica, spicca nelle letture nella fase di non possesso, buona anche la qualità tecnica con cui gestisce il palleggio quando riconquista il pallone.

MARCHISANO 6: Frustalupi lo schiera a sinistra con Di Dona a destra, lavora abbastanza bene su entrambe le corsie, ovviamente a destra i suoi movimenti sono più fluidi.

MERCURIO 5,5: Fa poco, non riesce mai a cambiar passo, ad accendersi quando il Napoli conquista campo, al 9′ su un lancio di Barba non riesce a conquistare il pallone nel duello e mettersi in condizione di calciare verso la porta avversaria. (Dall’80’ Marranzino 6: Si muove tra le linee, combatte nell’ultimo quarto d’ora recupero compreso)

D’AGOSTINO 6,5: Segna con una deviazione il gol della vittoria, finchè le energie lo supportano fa un grande lavoro di sacrificio nella fase di non possesso. Non riesce ad essere esplosivo ed incisivo nell’uno contro uno in qualche situazione. (Dal 69′ Vergara 6: Spezzone di sacrificio, chiudendo addirittura da punta, riferimento avanzato nel finale quando esce Cioffi)

CIOFFI 6,5: Costruisce alcuni spunti di ottimo livello, realizza il cross da cui poi arriva il gol e costringe nella ripresa Borbei ad una grande parata. Può avere, però, ancora più continuità durante le partite.

FRUSTALUPI 6,5: La Primavera del Napoli è cresciuta, quattro mesi dopo gli azzurrini sono secondi in classifica, il risultato non è frutto di un gioco scintillante ma di un’identità di squadra in cui tutti si sacrificano per il compagno e hanno acquisito la cultura della sofferenza per arrivare al risultato, fondamentale anche tra i professionisti. Oggi, senza Ambrosino, riguardo alla proposta offensiva si è fatto ancora più fatica ma è apprezzabile la complessiva tenuta del campo da parte della squadra. Con il lavoro collettivo, crescono anche le individualità: basta osservare i progressi di ragazzi come Hysaj, Idasiak, Ambrosino.

Ecco il tabellino del match:

Napoli: Idasiak, Barba, Cioffi (C) (47’ st Gioielli), Spavone, Hysaj, Di Dona, Mane, Marchisano, D’Agostino (26’ st Vergara), Saco, Mercurio (35’ st Marranzino). A disposizione: Boffelli, Acampa, De Pasquale, Flora, Pontillo, Spedalieri, Giannini, De Marco, Toure. Allenatore: N. Frustalupi

Lecce: Borbei, Nizet, Hasic, Salomaa (43’ st Coqu), Vulturar (C), Back, Burnete (36’ st Carrozzo), Macrí (27’ st Oltremarini), Torok, Gonzalez, Lemmens (27’ st Russo). A disposizione: Bufano, Pascalau, Dreier, Mommo, Daka, Scialanga, Lippo. Allenatore: V. Grieco

Marcatore: 45’ + 2 pt D’Agostino

Ammoniti: 30’ pt Lemmens, 36’ pt Saco, 23’ st Mane, 44’ st Russo

Recupero: 2’ pt, 4’ st

Arbitro: Sig. Matteo Centi sez. Terni

Assistenti: Sig. Federico Pragliola sez. Terni – Sig. Andrea Bianchini sez. Perugia