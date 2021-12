La Primavera del Napoli si rende protagonista di un’ottima prova contro la Roma ma non riesce a portare a casa punti, incassa la terza sconfitta consecutiva. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 5,5: Qualche incertezza con i piedi e in uscita, come quando al 65′ soltanto il salvataggio sulla linea di Hysaj salva gli azzurrini. Nel gioco con i piedi è meno sicuro del solito in alcune circostanze.

BARBA 6: Buona prova, difende spesso venendo in avanti, con aggressività, soprattutto nel primo tempo dal suo lato la Roma non è mai pericolosa. (Dall’85’ Di Dona s.v.: Poco più di dieci minuti per lui, è troppo poco per meritare una valutazione seria)

HYSAJ 6,5: Prestazione autorevole, per tempismo negli interventi, autorevolezza nella gestione del pallone. Compie un salvataggio sulla linea al 65′ che tiene il Napoli sull’1-1.

COSTANZO 5,5: Una prova discreta eccetto l’episodio che regala il primo rigore alla Roma, in area di rigore bisogna essere più attenti e meno precipitosi.

MARCHISANO 6: Macina chilometri, combatte su tutti i palloni, si dedica con intensità ad entrambe le fasi, serve solo un po’ più di lucidità nelle scelte e nell’esecuzione delle giocate.

VERGARA 7: Quantità e qualità, al 46′ è provvidenziale il suo salvataggio sulla linea. Recupera palloni, li gestisce bene, è sempre dentro la partita, aiuta i compagni in fase di non possesso e allo stesso tempo accompagna sempre l’azione nell’area avversaria.

COLI SACO 7: Immenso, è una diga, cambia il Napoli, quanto è mancato a Cagliari. Vince duelli, gestisce bene il pallone e impensierisce anche Mastrantonio al 27′ con il suo mancino su punizione.

SPAVONE 5,5: La prova complessivamente è buona, annulla il divario di fisicità con gli avversari attraverso l’intelligenza tattica e il tempismo. Pesa l’episodio del secondo rigore, è generoso ma l’ingenuità c’è. Vale lo stesso discorso di Costanzo, in area di rigore occorre più lucidità. (Dall’85’ De Pasquale s.v.: Entra anche con l’atteggiamento giusto ma è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione, al 92′ ha l’occasione del 2-2, non riesce a capitalizzarla)

GIANNINI 6: Buona prova in entrambe le fasi, i suoi cross sono tecnicamente puliti, copre anche abbastanza bene la sua corsia.

D’AGOSTINO 6,5: Tanto sacrificio anche quando deve abbassarsi a centrocampo, a sprazzi inventa anche delle giocate di qualità come quando manda in profondità Cioffi al 41′, quando Mastrantonio gli nega un’altra volta la gioia del gol.

CIOFFI 6,5: Inventa un gran gol, è un cliente ostico per la difesa della Roma, si muove tanto, al 41′ si costruisce un’occasione che non riesce a sfruttare. Pesa sulla prestazione il rigore fallito al 20′. (Dal 68′ Ambrosino 6: Combatte, prova a costruirsi degli spazi, non riesce ad incidere).

FRUSTALUPI 6,5: Fino al rigore del 2-1 la migliore prestazione della stagione. Il Napoli imbriglia la Roma con il pressing alto, costruisce e spreca delle occasioni importanti, se la gioca alla pari e in qualche momento è anche superiore alla capolista del campionato ancora imbattuta. Un peccato perchè la prova meritava qualche punto, l’ultimo step è lavorare sulle ingenuità, fa parte della crescita dei singoli.

Ecco il tabellino del match:

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Barba (85′ Di Dona), Hysaj, Costanzo; Marchisano, Vergara, Saco, Spavone (85′ De Pasquale), Giannini; D’Agostino, Cioffi (68′ Ambrosino).

A disp.: Boffelli, De Marco, Di Dona, Manè, Spedalieri, Pontillo, Gioielli, Flora, Marranzino, Mercurio, Pesce, Touré.

All.: Frustalupi.

ROMA (3-4-1-2): Mastrantonio; Tripi, Pellegrini, Keramitsis; Louakima (58′ Missori), Faticanti, Tahirovic, Oliveras; Riccardi (58′ Volpato); Vielkerling Persson (46′ Satriano), Cherubini (64′ Padula).

A disp.: Baldi, Di Bartolo, Missori, Dicorato, Ngingi, Bianchino, Pagano, Satriano, Padula, Volpato.

All.: De Rossi.

Arbitro: Sig. Luca De Angeli di Milano.

Assistente 1: Sig. Alessandro Maninetti di Lovere.

Assistente 2: Sig. Fabrizio Giorgi di Legnano.

Ammonizioni: Tripi (R), Coli Saco (N), Louakima (R)

Recupero: 5′ pt, 6′ st

Marcatori: 51′ rig. Riccardi, 59′ Cioffi, 80′ rig. Volpato

A cura di Ciro Troise