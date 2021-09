La Primavera del Napoli crolla in casa contro la Sampdoria, gli azzurrini mollano negli ultimi dieci minuti e la partita finisce in goleada. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

PINTO 5: Non trasmette mai sicurezza alla squadra, sul gol del 2-0 è responsabile, con un’uscita insoddisfacente. In altre situazioni anche balbetta come quando la Sampdoria al 43′ colpisce la traversa con Manè. Si riscatta nella ripresa quando realizza qualche parata tenendo la partita in vita fino al crollo degli ultimi dieci minuti. Quando è chiamato in causa con i piedi, soprattutto nel primo tempo appare poco sicuro

DI DONA 5: Non spinge quasi mai, anche a livello difensivo quando la Sampdoria attacca sul suo lato va in difficoltà. (Dal 58′ Marranzino 6: In quella fase della partita in cui il Napoli ha assaporato la rimonta, ha dato il suo contributo creando qualche spunto pericoloso)

BARBA 5,5: Alterna dei recuperi e degli interventi importanti con delle situazioni in cui può far meglio, è anche lui tra gli ammoniti del primo tempo quando la Sampdoria va ad un altro passo una volta conquistato il predominio del campo. Si ferma nella ripresa e lascia spazio a Marchisano. (Dal 66′ Marchisano 6: Voto di stima e incoraggiamento, è la prima gara dopo l’infortunio. Fino a quando la partita è rimasta in vita, ha dato la capacità di spinta sulla fascia destra che era mancata spesso nella prima ora di gara)

SPEDALIERI 4: Non è assolutamente in condizione, si fa costantemente saltare dall’avversario, sbaglia spesso le uscite dalla retroguardia tentando di difendere in avanti e rimedia anche un’ammonizione. (Dal 46′ Manè 5: Fino ai dieci minuti finali entra anche bene, poi partecipa anche lui alla debacle con errori anche abbastanza grossolani)

COSTANZO 4,5: Segna il gol che riapre la partita ma commette anche tanti errori, sul primo gol si fa bucare coprendo male con De Marco la sua zona di campo e facendosi colpire alle spalle. La partita all’80’ cambia per un suo errore, commette un fallo inutile che determina la punizione da cui arriva il gol dell’1-3, quello che cambia la partita.

DE MARCO 4.5: Spinge molto poco, si vede solo con un tiro a giro che termina a lato. Sul primo gol non è abbastanza convincente il suo supporto in fase difensiva a Costanzo, ad inizio ripresa c’è un’immagine che ritrae la sua confusione, fa rimbalzare un rinvio del portiere avversario e ritrae mettendosi da solo in difficoltà. (Dal 51′ Giannini 5,5: Uno spezzone ampio a due facce, cambia prima il volto della fascia sinistra che diventa più vivace, costruisce qualche combinazione con Marranzino, mette in apprensione la difesa della Sampdoria con le sue rimesse lunghe e poi, invece, contribuisce anche lui al disastro degli ultimi dieci giorni)

TOURE’ 5: Fa grande fatica in fase difensiva, nel primo tempo viene spesso “bucato” con la palla in verticale tra le linee, nella ripresa quando il Napoli tiene un po’ di più la palla mette in mostra una discreta qualità nel palleggio. Senza Iaccarino, questa partita fotografa le difficoltà del centrocampo azzurro (Dal 66′ Gioielli 6: Finchè la partita è in vita, ha un ottimo impatto, si guadagna la punizione che porta al secondo giallo di Bonfanti)

SPAVONE 5,5: Cerca di far di tutto per colmare i buchi alle sue spalle, corre tantissimo e recupera palloni preziosi.

VERGARA 5,5: Parte abbastanza bene, poi cala alla distanza. Ha il merito del calcio d’angolo che porta al gol di Costanzo.

D’AGOSTINO 5,5: Qualche spunto interessante anche se a tratti sia nel primo tempo che nella ripresa.

AMBROSINO 6,5: Il migliore in campo, è instancabile, gira per tutto il fronte offensivo, ha visione di gioco, riesce a trovare spesso i varchi giusti. Si procura il calcio d’angolo che porta il Napoli ad accorciare le distanze.

FRUSTALUPI 5: Il primo tempo è molto brutto, il Napoli è fragile dietro e poco pericoloso davanti. Il mister ha il merito di correggere l’inerzia della gara in corsia ma bisogna riflettere sui dieci minuti finali, rappresentano un pessimo segnale in termini di forza mentale e personalità.

Ecco il tabellino del match:

MARCATORE: 4′ Yepes Laut, 29′ Polli, 53′ Costanzo, 80′ Aquino, 86′ Di Stefano, 88′ Paoletti, 89′ Leonardi.

NAPOLI: Pinto, Barba (64′ Gioielli), De Marco (dal 50′ Giannini), Di Dona (59′ Marranzino), Spedalieri (dal 45′ Mane’), Costanzo, Vergara, Toure (64′ Marchisano), Ambrosino, Spavone, D’Agostino. A disposizione: Boffelli, Provitolo, Longobardi, De Pasquale, Pesce, Flora, Pontillo. Allenatore: Frustalupi.

SAMPDORIA: Esposito; Migliardi, Aquino, Bonfanti; Somma, Paoletti (62′ Pozzato), Yepes Laut, Polli (78′ Bianchi), Chilafi; Mane (62′ Malagrida), Di Stefano (89′ Leonardi). A disposizione: Tantalocchi, Gentile, Sepe, Montevago, Dolcini, Perego, Gaffi. Allenatore: Tufano.

ARBITRO: Fontani di Siena. ASSISTENTI: Zezza di Ostia Lido e Cecchi di Roma 1.

AMMONITI: Di Dona, Barba, Spedalieri, Costanzo, Polli. ESPULSO: Bonfanti.