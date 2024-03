Primavera 2, Palermo-Napoli: le probabili formazioni

La Primavera del Napoli cerca continuità dopo la vittoria contro il Pescara prima della sosta. A sette partite dalla fine gli azzurrini devono difendere l’accesso ai play-off. Il Napoli è quarto in classifica e fa visita al Palermo (calcio d’inizio alle 13:30, diretta testuale su IamNaples.it), una delle inseguitrici per le posizioni che valgono i play-off. I rosanero sono a quattro punti dal Napoli che può anche aspirare ad agguantare il Pisa terzo in classifica. Tedesco conferma il 3-4-1-2, in porta ci sarà Turi, i tre difensori saranno De Luca, D’Avino ed Esposito, Mazzone e D’Angelo agiranno sulle corsie laterali, Gioielli e Peluso lavoreranno in mezzo al campo, Russo sarà il trequartista alle spalle di Vigliotti e Pesce. All’andata il Napoli alla prima giornata di campionato vinse 2-0, il Palermo è in un buon momento, nelle ultime sette partite ha rimediato una sola sconfitta in trasferta contro il Benevento secondo in classifica, due vittorie e quattro pareggi.

L’allenatore del Palermo Di Benedetto dovrebbe proporre un abbottonato 5-3-2. In porta ci sarà Cutrona, Granicelli, Gallea Beidi e Mattaliano potrebbero formare la difesa a tre, Fontana e Bouah si muoveranno a tutta fascia, Vaiana, Sciortino e Sessa sono pronti a completare la mediana a supporto della coppia d’attacco formata da Bevilacqua e Di Mitri, il capocannoniere del Palermo con otto reti. Ecco le probabili formazioni:

PALERMO (3-5-2): Cutrona; Granicelli, Gallea Beidi, Mattaliano; Fontana, Vaiana, Sessa, Sciortino, Bouah; Bevilacqua, Di Mitri. All. Di Benedetto

NAPOLI (3-4-1-2): Turi; De Luca, D’Avino, Esposito; Mazzone, Peluso, Gioielli, D’Angelo; Russo; Vigliotti, Pesce. All. Tedesco

A cura di Ciro Troise