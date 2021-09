Primavera Tim Cup, Napoli-Benevento 2-0: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli batte 2-0 il Benevento nei trentaduesimi di Coppa Italia Primavera, passa il turno e ai sedicesimi affronterà il Cosenza che ha vinto 3-2 contro il Crotone. Chi passerà poi il turno affronterà agli ottavi la Roma in trasferta. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

BOFFELLI 6,5: Il portiere azzurro è attento, fa bene anche al 24′ su Malva, nell’unica occasione in cui il Benevento l’ha impegnato.

PONTILLO 6,5: Lavora bene in fase difensiva e si comporta con sicurezza anche nella costruzione del gioco, ha anche lo spunto della palla in profondità per Pesce nel primo tempo, la situazione da cui arriva il calcio d’angolo del gol del vantaggio. (Dal 72′ Longobardi 6: Entra con l’atteggiamento giusto, lavora con attenzione e intelligenza in mezzo al campo)

SPEDALIERI 6,5: Molto meglio rispetto alle ultime prestazioni, fa buona guardia nel comando della difesa. È attento, rispetto alla gara contro la Sampdoria è in crescita nella condizione atletica e di conseguenza anche più sereno.

MANE’ 6,5: Qualche errore nel palleggio ma vari interventi importanti in fase difensiva che aiutano il Napoli a tenere alta la linea difensiva, a lavorare in pressione sugli avversari.

MARCHISANO 6,5: Lavora bene sulla fascia destra, si propone tanto ma deve far meglio nella soluzione finale, cross o tiro in porta che sia. (Dal 67′ Barba 6: Commette un errore appena entrato, un passaggio intercettato dal Benevento che poteva costare caro, poi prende le misure ed è attento sia quando fa il quinto che il braccetto sul centro-destra della difesa a tre)

TOURE’ 5,5: Fallisce un’occasione clamorosa sullo 0-0, all’81’, invece, di testa va vicino al gol. Deve far girare il pallone più velocemente, lunedì sarà squalificato, ha una lunga sosta fino a Milan-Napoli del 15 ottobre per lavorare. (Dall’83’ Flora s.v.: Poco più di dieci minuti per lui, una bella giocata con cui ha chiuso la partita al 94′)

GIOIELLI 6,5: Uno dei migliori in campo, recupera vari palloni e li gestisce anche con qualità e intelligenza, come quando al 78′ serve Mercurio che potrebbe fare la doppietta.

GIANNINI 6,5: Attento in fase difensiva, si propone e nel primo tempo è pericoloso sia con una sua rimessa lunga per Pesce che con un suo tiro al 44′.

MERCURIO 7: Parte in sordina, poi cresce e nel secondo tempo è uno dei più pericolosi, ha il merito di bagnare l’esordio con il gol del 2-0.

MARRANZINO 6: È una risorsa sempre dentro la partita ma deve crescere sotto il profilo della lucidità sia nell’ultimo passaggio che nella conclusione. (Dal 67′ De Pasquale 7: Ha un grande impatto sulla partita, anche nel ruolo inedito di quinto di destra, il ruolo che va a fare al 72′ quando Frustalupi realizza altri due cambi. Colpisce un palo, serve a Mercurio l’assist per il gol)

PESCE 6,5: Fa gol, è una spina nel fianco del Benevento, però, fallisce diverse occasioni sia nel primo che nel secondo tempo. (Dal 72′ Cioffi 6: Non è ancora in condizione, probabilmente lo ritroveremo al meglio dopo la sosta. Si muove tanto, al 93′ ha anche un’occasione per provare a far gol).

FRUSTALUPI 6,5: Meglio di così non si può, il Napoli vince, gestisce gli uomini, le energie, tiene vivo il gruppo dando spazio a chi finora ha giocato meno. Gli azzurrini comandano la partita, fanno due gol sprecando anche tante occasioni. È positivo che questa squadra abbia un’identità solida, un’anima. Il Napoli ha iniziato la gara con sette ragazzi classe ‘2004 e anche nella ripresa ha buttato anche nella mischia altri come De Pasquale, Longobardi e Flora. Un dato che dimostra non solo l’ottimo lavoro di Frustalupi ma anche il percorso fatto in passato, con gli allenatori che li hanno fatti crescere negli anni scorsi.

Ecco il tabellino del match:

Marcatori: 43’ pt Pesce (N), 29’ st Mercurio (N)

NAPOLI

Boffelli; Pontillo (26’ st Longobardi), Giannini, Marchisano (21’ st De Pasquale), Spedaliero, Mane, Marranzino (21’ st Barba), Gioielli, Pesce (26’ st Cioffi), Toure (36′ st Flora), Mercurio.

A disp.: Punto, Costanzo, De Marco, Vergara, D’Agostino, Ambrosino.

All. Nicolò Frustalupi

BENEVENTO

Tartaro; Riccio (30’ st Vottari), Caserta, Talia, Brocca, Visciardi, Rossi (1’ st Prisco), Aronica (21’ st Pellegrino), Malva, Marsiglia (18’ Agnello), Umile (1’ st Sorrentino).

A disp.: Bonagura, Sana, Altamura, Maiese.

All. Gennaro Scarlato

Ammoniti: Prisco (B)

Espulsi: Malva (B)

Arbitro: Sig. Adolfo Baratta di Rossano

Assistenti: Sigg. Amoir Salama di Ostia Lido e Massimiliano Bonomo di Milano

Dai nostri inviati Ciro Troise e Giovanni Annunziata