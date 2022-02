Primavera 1, Verona-Napoli 2-1: le pagelle di IamNaples.it

La Primavera del Napoli rimedia una sconfitta sfortunata su calcio di rigore all’ultimo istante sul campo del Verona. È accaduto tutto nella ripresa, Yeboah l’ha sbloccata di testa sugli sviluppi di una palla inattiva, Ambrosino ha segnato il gol del pareggio e all’ultimo istante Calabrese su rigore ha regalato la vittoria al Verona. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

IDASIAK 6: Sui gol può farci poco, interviene anche su un tiro-cross di Yeboah ma rispetto ad altre partite è meno autorevole nel guidare la difesa soprattutto su calci piazzati e nella gestione dei rinvii che ad un certo punto ha anche concesso ai difensori.

MANE’ 5; Sul primo gol Yeboah sfila alle sue spalle, poi il rigore è generoso ma commette l’ingenuità in cui non bisogna mai cadere all’ultimo istante, mai arrivare a contatto in quella situazione che nasce anche per una gestione un po’ confusa del suo intervento. Nel mezzo anche una discreta partita, ad un certo punto impegna anche Kivila con un tiro dalla distanza

BARBA 6,5: Tanti interventi provvidenziali anche nell’uno contro uno difensivo, nelle letture è attento, non si fa mai attaccare alle spalle, soffre in qualche situazione anche perchè il centrocampo non copre le distanze come in altre gare. Avrebbe segnato forse anche il gol dell’immediato pareggio, non abbiamo la certezza sul fatto che il pallone sia entrato o meno, abbia attraversato la linea ma Barba aveva staccato bene di testa.

COSTANZO 6: Nell’uno contro uno in alcune situazioni può far meglio ma la sua partita c’è, abbastanza attento e preciso anche nella gestione del palleggio.

MARCHISANO 6,5: Nella reazione del Napoli dopo il gol di Yeboah è tra i più vivaci, spinge tanto sulla fascia destra, nasce anche così il gol del momentaneo 1-1 di Ambrosino. Spinge tanto, cerca anche altre situazioni offensive come un ottimo cross basso su cui Mercurio non arriva.

COLI SACO 6: La fisicità è preziosa, recupera anche tanti palloni ma può far meglio, nei momenti più complicati della partita serviva maggiore autorevolezza nelle due fasi per spegnere l’inerzia del Verona. Mercoledì non ha giocato, era tra i più freschi, doveva mettere in mostra di più la maggiore brillantezza.

VERGARA 7: Il migliore in campo anche oggi. Recupera palloni, costruisce con Marchisano sulla destra l’asse più produttivo, sull’occasione di Barba inventa una traiettoria perfetta, si ripete anche per la situazione in cui Toccafondi colpisce di testa il pallone. (Dal 95′ Gioielli s.v.: Fa rifiatare un po’ Vergara nel finale, è troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione)

SPAVONE 5,5: Una buona apertura per Coli Saco nel primo tempo quando il cross dell’ex Milan viene intercettato dalla difesa del Verona, è meno continuo sotto il profilo della qualità rispetto ad altre gare, rimedia anche un cartellino giallo evitabile che lo condiziona. (Dal 70′ Toccafondi 5,5: Si getta nella battaglia, combatte, potrebbe essere più lucido, però, nella gestione di certi palloni. Va anche vicino al gol di testa)

GIANNINI 6: Abbastanza attento nella fase di non possesso, può essere, però, più incisivo soprattutto nella qualità del suo sinistro in fase offensiva. Spreca alcuni cross che potevano essere importanti.

CIOFFI 6: Combatte, prova a strappare, fino all’ingresso di Ambrosino è l’unico che cerca di rendersi pericoloso, nel primo tempo sugli sviluppi di un paio di situazioni poteva essere più lucido. (Dal 70′ Mercurio 5,5: Ci sono un paio di situazioni negli ultimi venti metri in cui poteva far meglio, essere più feroce per esempio nell’attacco alla porta su un cross basso di Marchisano)

D’AGOSTINO 5,5: Deve sbloccarsi mentalmente, non pensare al gol che non arriva, si sacrifica, combatte, ha anche qualche buono spunto nei primi venti minuti ma poi si perde riuscendo soltanto in pochissime occasioni ad aiutare il Napoli a ripartire, ad alzare il baricentro. (Dal 55′ Ambrosino 6.5: Fa gol al primo pallone che tocca dentro l’area avversaria, raggiunge Besaggio del Genoa in testa alla classifica marcatori del campionato. All’85’ potrebbe anche fare doppietta sul tiro deviato da Engue. Partecipa anche alla fase di non possesso intervenendo sulle palle inattive, deve lavorare sul supporto alla manovra, sarebbe stato utile negli ultimi minuti. Le sue qualità meritano un minutaggio più ampio ma dipende da lui, deve lavorare per avere finalmente la partita intera nelle gambe).

FRUSTALUPI 5,5: La gara di Verona dimostra che la squadra deve crescere ancora sotto il profilo della mentalità, dopo un discreto inizio gara ha affrontato l’impegno con un atteggiamento un po’ molle fino al gol di Yeboah, poi la reazione che dimostra che i valori ci sono. Arriva il gol del pareggio, il Napoli ha avuto anche altre due occasioni, una situazione che genera un po’ di rabbia perchè si poteva avere la stessa adrenalina anche nel primo tempo o nella parte iniziale della ripresa. L’ingenuità nel finale è un episodio ma bisogna insistere sul coraggio, troppi palloni buttati che, invece, con maggiore qualità potevano diventare situazioni almeno in cui rifiatare e tenere il Verona lontano dalla propria area di rigore.

Ecco il tabellino del match:

Marcatori: Yeboah (H), Ambrosino (N), Calabrese (H)

Hellas Verona: Kivila, Redondi, Calabrese, Yeboah, Pierobon, Bosilj (86′ Verzini), Gomez (86′ Mediero), Terraciano, Minnocci (55′ Enguè), Bragantini (62′ Florio), Sulemana. A disposizione: Boseggia, Patuzzo, Enguè, Florio, Turra, Kemppainen, Diaby, Verzini, Grassi, Caia, Mediero, Ghilardi. Allenatore: Nicola Corrent

Napoli: Idasiak, Barba, Costanzo, Cioffi (70′ Mercurio), Spavone (70′ Toccafondi), Manè, Marchisano, Vergara (95′ Gioielli), D’Agostino (55′ Ambrosino), Giannini, Saco. A disposizione: Boffelli, Gioielli, Acampa, Ambrosino, Di Dona, Marranzino, Pontillo, Toccafondi, Mercurio. Allenatore: Nicolò Frustalupi

Ammoniti: Gomez (H), Spavone (N), Saco (N), Sulemana (H)

Arbitro: sig. Dario Di Francesco sez. Ostia Lido

Assistenti: Alex Cavallina sez. Parma e Marco Matteo Barberis sez. Collegno

A cura di Ciro Troise