RILEGGI IL LIVE – Primavera 1 – Empoli-Napoli 1-0: la decide un eurogol di Pezzola

Fine partita

94′ Cioffi prova un cross allo scadere. Palla fuori e triplice fischio dell’arbitro!

93′ Spunto di Baldanzi, ma non trova il bersaglio.

91′ Per il Napoli dentro Manè e Pesce. Frustalupi si gioca giustamente il tutto per tutto.

90′ Tre di recupero.

89′ Traversone di Marchisano con Balic che esce a vuoto, ma nessuno del Napoli ne approfitta.

88′ Il Napoli prova il forcing finale, ma l’Empoli sembra riuscire a resistere.

85′ Fuori Saco dentro Mercurio per il Napoli.

82′ Punizione dalla trequarti del Napoli, palla troppo lunga che si spegne sul fondo.

80′ Rizza prova l’iniziativa individuale con una penetrazione al centro. Il suo sinistro finisce però abbondantemente a lato.

79′ Ammonito Barba.

78′ Occasionissima per l’Empoli. Boli in mezzo, Villa prova a dare angolazione. Ne esce un tiro smorzato facilmente preda di Idasiak.

77′ Baldanzi fa tutto da solo, arriva a tu per tu con Idasiak. Ma che parata del portiere azzurro!

74′ Cioffi punta il fondo e crossa in mezzo. Purtroppo per il Napoli ci sono solo maglie dell’Empoli.

71′ Batti e ribatti in area di rigore sul corner seguente. L’Empoli in qualche modo libera.

70′ Il neoentrato Marchesano subito pericoloso. Il portiere dell’Empoli ci arriva con le unghie!

67′ Girandola di cambi. Nell’Empoli fuori Rossi dentro Renzi; nel Napoli fuori Di Dona, dentro Marchisano e fuori De Marco per Giannini.

60′ Il Napoli prova ad attaccare. Ambrosino entra in area e prova la conclusione: palla abbondantemente fuori.

57′ Ripartenza Empoli con Baldanzi. Rossi va al tiro, ma la difesa del Napoli copre bene e smorza il tiro.

54′ Vantaggio dell’Empoli. Gol di Pezzola che con un grandissimo trio dalla trequarti beffa Idasiak.

49′ Conclusione di Ignacchiti, abbondantemente a lato.

48′ Empoli che sta provando ad essere più concreto rispetto al primo tempo.

46′ Riparte la partita, non ci sono state sostituzioni all’intervallo.

Fine primo tempo

46′ Corner per il Napoli, sulla ribattuta dell’Empoli ci prova Spavone, ma la conclusione è respinta dalla difesa.

39′ Punizione di Baldanzi che finisce sulla barriera.

38′ Fallo al limite da parte di Costanzo, ammonito. Adesso l’Empoli ha una grossa occasione dal limite.

33′ Quasi come un filmine a ciel sereno. Ambrosino apre per Spavone che va al tiro da fuori area: palla che finisce non molto lontana dalla specchio della porta dell’Empoli!

30′ L’Empoli continua con un possesso palla perlopiù sterile. Il Napoli dal canto suo non riesce a ripartire come vorrebbe.

21′ Cross di Boli, la deviazione di Di Marco rischia di favorire l’Empoli, ma Idasiak è bravo con un balzo felino ad agguantare il pallone.

17′ Napoli che per la prima volta si rende protagonista in attacco con D’Agostino. Il suo tiro però è respinto dalla difesa empolese.

13′ Punizione dalla trequarti dell’Empoli. Pezzola e Barba vanno entrambi in contrasto aereo. Alla fine l’ultimo tocco è del giocatore dell’Empoli. Palla sul fondo e rimessa Napoli.

8′ Ottimo inserimento di Fazzini che sfugge a Barba e stoppa al volo, ma il suo tiro è troppo centrale e non crea pensieri a Barba.

6′ Una serie di rimpalli a ridosso dell’area di rigore napoletana sembra favorire l’Empoli, ma l’arbitro fischia un fallo in attacco.

3′ Empoli che parte in modo molto aggressivo, ma il Napoli tiene bene in difesa anche se non riesce ancora ad imbastire azioni d’attacco.

Comincia la partita. Batterà l’Empoli

Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI: Idasiak, Barba, Di Marco, Di Dona, Hysaj, Costanzo, D’Agostino, Saco, Ambrosino, Spavone, Cioffi.

A disp: Boffelli, Gioielli, Pesce, Marranzini, Mane, Marchisano, Giannini, Toure, Mercurio. All: Frustalupi

EMPOLI: Hvalic, Rizza, Degli Innocenti, Pezzola, Rossi, Fazzini, Villa, Baldanzi, Evangelisti, Boli, Ignacchiti.

A disp: Biagini, Morelli, Magazzu, Toccafondi, Guarino, Haimisson, Fini, Logrieco, Renzi, Indragoli, Filì, Cassai. All: Buscè

Benvenuti alla diretta testuale del match tra Empoli e Napoli valido per il campionato di Primavera 1. Giunti alla settima giornata il Napoli ha una striscia aperta di due vittorie consecutive ed occupa il terzo posto in classifica a pari punti con Inter e Juve, ma con una partita in meno. L’Empoli, campione in carica, invece è immediatamente a ridosso della zona play-off ed ha una striscia aperta di 5 risultati utili consecutivi (2V 3N).