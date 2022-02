RILEGGI IL LIVE – Primavera 1: Hellas Verona-Napoli 2-1, decide un rigore all’ultimo minuto

Fine partita

99′ Rigore segnato da Calabrese: il Verona vince 2-1

98′ Clamoroso: calcio di rigore per il Verone per fallo di Mane su Pierobon

96′ Cambio nel Napoli: fuori Vergara dentro Gioielli

95′ Calabrese ci prova con una conclusione dalla distanza: palla uscita non di molto

90′ Proteste da parte della panchina dell’Hellas per un vantaggio non concesso

-Ben 8 i minuti di recupero

87′ Toccafondi di testa va vicinissimo al gol. Palla di poco fuori

85′ Ancora Ambrosino che va alla conclusione, una deviazione per poco non consente al Napoli di fare il 2-1

80′ Conclusione da lontanissimo di Mane, non impeccabile il portiere dell’Hellas. Il Verona riesce comunque a liberare

78′ Ancora Flakus che prova a metterla in mezzo. Idasiak in qualche modo libera l’area

76′ Flakus pericoloso, ma svirgola il sinistro

70′ Doppio cambio per il Napoli: fuori Cioffi e Spavone, dentro Toccafondi e Mercurio

69′ Brivido per il Napoli, ancora una volta da palla in attiva. Ebegue stacca di testa, ma non centra la porta

68′ Verona che prova a riportarsi avanti. Flipper in area di rigore, ma il Napoli libera

64′ GOOOOOOOL DEL NAPOLI! Cross di Marchisano e il calciatore più atteso, Ambrosino, trova la rete! Nona rete in campionato per lui e risultato sull’1-1

62′ Fuori Bragantini dentro Florio

61′ Giallo per Kakari per fallo su Cioffi

60′ Pericoloso l’Hellas in ripartenza, ma il Napoli riesce a rimediare

56′ Cambio nel Verona: fuori Minnocci per problemi fisici, dentro Engue

55′ Fuori D’Agostino dentro Ambrosino

51′ Napoli vicinissimo al pareggio: colpo di testa di Barba, ma la palla è salvata sulla linea!

50′ Vantaggio del Verona con Yeboah che di testa beffa Idasiak

49′ Giallo per Sako per fallo di Yeboah

Inizia la ripresa

Fine primo tempo

44′ Flakkus fa tutto bene, ma Barba riesce a chiudere

42′ Ancora Bragantini che riesce ad entrare in aria a fari spenti: non trova però la porta. Altra occasione per il Verona

40′ Ancora Verona, sempre da fuori. Flakkus va alla conclusione, troppo debole per impensierire Idasiak

36′ Occasione per il Verona: Yeboah prova il tiro al volo da fuori. Idasiak attento

30′ Bragantini prova la conclusione: alta

28′ Intervento ruvido di Spavone: giallo

26′ Cioffi prova a sorprendere il portiere del Verona con un tiro da posizione defilata: palla a lato.

24′ Pericolo per il Napoli con un colpo di testa di un calciatore del Verona

22′ Giallo per Gomez Marquez

16′ Cioffi prova a servire D’Agostino in area. Il portiere dell’Hellas esce e blocca

13′ Punizione di Cioffi da posizione interessante. Nulla di fatto

5′ Potenziale azione offensiva del Verona. Flakus prova la girata in area dopo un parapiglia, la difesa del Napoli libera

Inizia la partita

Le squadre scendono in campo, a breve l’inizio del match

Ecco le formazioni ufficiali:

Benvenuti alla diretta testuale del match del Napoli Primavera e dei pari età dell’Hellas Verona, valido per la 17a giornata del campionato Primavera 1.