RILEGGI LIVE – Under 17: Pescara-Napoli 1-1 (42′ D’Agostino, 67′ Staver), buon punto in trasferta per gli azzurrini

93′ Finisce il match! Finisce in parità tra Pescara e Napoli!

90′ Gara nel recupero e squadre che corrono a ritmi altissimi

86′ Esce Vitiello ed entra Rossi

85′ Fuori Cirillo e dentro Maciariello

84′ Ancora Umile, ben innescato da D’Agostino che va al tiro e manda di poco a lato

83′ Grande uno-due di Umile che duetta con D’Agostino e sfiora il gol con un tiro a giro

79′ Salvataggio sulla linea di Carannante che compie un miracolo su Thiam

78′ Grande azione del Pescara e Thiam mette al centro, ottima chiusura di Barba

77′ Grande conclusione a giro di Dioum che sfiora quasi da fermo l’incrocio dei pali

74′ Bel recupero di D’Angelo la cui palla per D’Agostino è troppo alta

73′ Esce Stampella ed entra Palmaricciotti

72′ Prova il tiro a giro Thiam, palla altissima. Esce Acampa ed entra Sepe

70′ Il Napoli reagisce con D’Agostino, la sua azione è fermata da Dieye

68′ Ammonito Dieye nel Pescara

67′ Gol Pescara: cross dalla sinistra e Staver di testa anticipa Vitiello e insacca in rete

66′ Ammonito Barba per fallo dal limite su Dioum

62′ Forcing del Pescara che prova ad attaccare

61′ Grande uscita di Baietti che anticipa Dioum

59′ Grande azione di Carannante che parte dalla difesa, avanza e lancia Acampa che mette al centro con Del Greco che salva su D’Angelo. Esce Del Greco ed entra Staver

58′ Grande assist di D’Agostino che lancia D’Angelo che al volo tira di poco alto

57′ Cross di Cirillo e di testa Acampa manda nettamente a lato

56′ Escono Somma e Vergara, entrano D’Angelo e Umile

54′ Esce nel Pescara Calio’ ed entra Dioum, esce Salvatore ed entra Thiam

51′ Diversi errori di costruzione del gioco da entrambe le squadre

49′ Inizio ripresa ancora a ritmi molto alti

46′ Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

46″ Contropiede lanciato da Vergara con Somma che davanti alla porta si allunga la palla e si lascia ipnotizzare da Lucatelli in uscita. Finisce il primo tempo

45′ Ammonito Vitiello che ferma un azione degli abruzzesi

42′ GOOOL NAPOLI: calcio d’angolo dalla destra di Iaccarino, sul secondo palo D’Agostino di testa colpisce il palo interno e la palla si insacca

38′ Bel lancio per Stampella, ma Baietti anticipa tutti in uscita

32′ Inizia a farsi vedere anche il Pescara in attacco

27′ Cross di Cirillo e Acampa da ottima posizione manda a lato

26′ Colpo di testa da buona posizione di Acampa e palla di poco a lato

25′ Punizione di Iaccarino, deviazione di Carannante con il portiere che devia sulla traversa. L’arbitro aveva fermato però tutto per gioco falloso

23′ Gran palla di Salvatore per Cavaliere che da posizione defilata, solo, sbaglia totalmente la conclusione

21′ Sponda di Salvatore per Stampella, chiusura decisiva di Carannante

18′ Deviazione pericolosa di Somma su punizione dalla trequarti

16′ Gran girata dal limite di D’Agostino, palla di poco a lato

14′ Bella opportunità per il Pescara, ma Barba anticipa Stampella

11′ Ritmi abbastanza alti, ma ancora nessuna occasione

5′ Sponda di D’Agostino e da buona posizione non ci arriva Iaccarino

3′ Contropiede interessante di D’Agostino, chiude bene la difesa abruzzese

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

PESCARA: Lucatelli, Del Greco, Vessella, Veroli, Palmentieri, Longobardi, Dieye, Cavaliere, Stampella, Calio’, Salvatore. Panchina: Klan, Thiam, Dioum, Palmaricciotti, Dagasso, Rossi, Cozzi, Staver, Acciavatti

NAPOLI: Baietti, Vitiello, Cirillo, De Martino, Barba, Carannante, Somma, Iaccarino, Acampa, Vergara, D’Agostino. Panchina: Pinto, Maciariello, Sepe, D’Angelo, Natale, Rossi, Ambrosino, Umile.

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Pescara-Napoli, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato under 17 girone C. Gli azzurrini hanno una grande chance per blindare il secondo posto che vale l’accesso diretto ai quarti di finale dei play-off saltando il turno degli ottavi. Il Napoli ha undici punti di vantaggio su Pescara e Frosinone terzi in classifica ma con una gara in meno perchè hanno già esercitato il turno di riposo nel girone di ritorno. I ciociari sono impegnati sul campo del Perugia, per i ragazzi di Carnevale, che domenica contro il Trapani hanno portato a casa la sesta vittoria consecutiva, c’è anche la motivazione di “vendicare” la sconfitta dell’andata in cui il Napoli subì la rimonta dal 2-0 al 2-3.

