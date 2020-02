Settore giovanile, il programma del weekend: doppio confronto col Benevento per Under 15 e 16

La Primavera del Napoli, dopo il pareggio di Roma, non scenderà in campo, l’intera sesta giornata del campionato Primavera 1 è stata rinviata all’11 Aprile per l’emergenza coronavirus. Nel weekend giocherà l’Under 17 del Napoli, che domenica scorsa ha esercitato il turno di riposo nel girone di ritorno, in casa contro il Lecce mentre per Under 15 e 16 c’è il doppio confronto contro il Benevento, un’altra sfida tutta campana dopo quella contro la Salernitana. Ecco il programma delle giovanili azzurre per il weekend:

SABATO 29 FEBBRAIO

UNDER 14 REGIONALE

Napoli-Azzurra Calcio Grotta ore 15:00 (Complesso Sportivo “Kennedy”, Via Camillo Guerra, 60, Napoli (Camaldoli))

DOMENICA 1 MARZO

UNDER 15 REGIONALE

Materdei-Napoli ore 10:00 (Campo Sportivo “San Rocco”, Via Raffaele Marfella, 15, Napoli (Capodimonte)

UNDER 15 A E B

Benevento-Napoli ore 11:00 (Centro Sportivo “Avellola”, via Avellino, Benevento)

UNDER 17 A E B

Napoli-Lecce ore 11:00 (Complesso Sportivo “Kennedy”, Via Camillo Guerra, 60, Napoli (Camaldoli))

UNDER 16 A E B

Benevento-Napoli ore 13:00 (Centro Sportivo “Avellola”, via Avellino, Benevento)