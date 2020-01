Settore giovanile, il programma del weekend: esordio interno per Angelini

Doppio incrocio con la Roma per Under 15 e 16 Pubblicato il alle 14:03 da •

Giuseppe Angelini debutta in casa sulla panchina della Primavera del Napoli, affronta il Bologna al Ianniello di Frattamaggiore in una sfida fondamentale in chiave salvezza dopo la vittoria di Torino, l’Under 17 gioca in trasferta contro la Salernitana mentre c’è il doppio incrocio con la Roma per Under 15 e 16. Ecco il programma del weekend del settore giovanile del Napoli:

SABATO 1 FEBBRAIO

PRIMAVERA

Napoli-Bologna ore 13:00 (Stadio “Pasquale Ianniello”, Via Pasquale Ianniello, Frattamaggiore (Na))

UNDER 15 REGIONALE

Napoli-Olympic Salerno ore 15:30 (Complesso Sportivo “Kennedy”, Via Camillo Guerra, 60, Napoli (Camaldoli))

DOMENICA 2 FEBBRAIO

UNDER 15 A E B

Napoli-Roma ore 12:30 (Complesso Sportivo “Kennedy”, Via Camillo Guerra, 60, Napoli (Camaldoli))

UNDER 16 A E B

Napoli-Roma ore 15:00 (Complesso Sportivo “Kennedy”, Via Camillo Guerra, 60, Napoli (Camaldoli))

UNDER 17 A E B

Salernitana-Napoli ore 15:00 (Campo Sportivo “Vincenzo Volpe”, via Salvador Allende, Salerno)