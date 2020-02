Doppio incrocio con la Salernitana per Under 15 e 16 Pubblicato il alle 22:58 da •

La Primavera del Napoli scende in campo lunedì in trasferta contro la Roma, la gara è stata posticipata a causa dell’impegno dei giallorossi che mercoledì hanno affrontato in semifinale di Coppa Italia Primavera il Verona, non riuscendo a qualificarsi alla finale, l’Under 17 esercita il turno di riposo, per Under 15 e 16 è in programma la doppia sfida contro la Salernitana. Ecco il programma del weekend:

SABATO 22 FEBBRAIO

UNDER 14 REGIONALE

F.lli Lodi-Napoli ore 16:00 (Stadio “Pasquale Ianniello”, Via Pasquale Ianniello, Frattamaggiore (Na))

DOMENICA 23 FEBBRAIO

UNDER 15 A E B

Napoli-Salernitana ore 11:00 (Complesso Sportivo “Kennedy”, Via Camillo Guerra, 60, Napoli (Camaldoli)

UNDER 16 A E B

Napoli-Salernitana ore 13:00 (Complesso Sportivo “Kennedy”, Via Camillo Guerra, 60, Napoli (Camaldoli)

LUNEDI 24 FEBBRAIO

Roma-Napoli ore 14:00 (Stadio “Tre Fontane”, Via delle Tre Fontane, Roma)