Settore giovanile, risultati e classifiche: la Primavera ancora all’ultimo posto

La Primavera inizia il 2020 incassando contro la Juventus la terza sconfitta consecutiva dopo quelle contro Lazio e Sampdoria con cui aveva chiuso il 2019. Gli azzurrini di mister Baronio occupano l’ultimo posto in classifica, domenica saranno impegnati nello scontro diretto sul campo del Pescara terzultimo con due punti in più. È stato positivo, invece, il weekend per Under 17, 16 e 15 che hanno portato a casa dei successi. L’Under 17 allunga su Pescara e Frosinone e consolida la seconda posizione a sette lunghezze dalla Roma, che vale l’accesso diretto ai quarti di finale dei play-off saltando il turno degli ottavi. La formazione di Carnevale è a sette punti dalla Roma capolista, l’Under 16 anche è seconda in classifica e, dopo la goleada di Crotone, rimane a -5 dalla Roma e soprattutto conserva quattro punti di vantaggio sul Perugia che occupa la terza posizione. L’Under 15 vince in rimonta sul campo del Crotone e, approfittando del turno di riposo del Pescara, balza al secondo posto a quattro lunghezze di distanza dal Frosinone che ha battuto il Lecce, spicca il successo del Benevento in trasferta contro la Roma. Ecco i risultati e le classifiche:

PRIMAVERA 1

Napoli-Juventus 0-1 (14′ Ranocchia)

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (1) Atalanta 14 13 1 0 42:11 31 40 2 (2) Cagliari 14 10 1 3 28:16 12 31 3 (4) Inter 13 8 2 3 27:15 12 26 4 (3) Roma 14 8 2 4 36:25 11 26 5 (6) Juventus 14 7 3 4 23:23 0 24 6 (5) Genoa 14 6 3 5 23:21 2 21 7 (8) Torino 14 4 5 5 15:15 0 17 8 (9) Lazio 14 5 2 7 14:22 -8 17 9 (7) Empoli 14 4 5 5 14:24 -10 17 10 (10) Sampdoria 13 5 1 7 14:22 -8 16 11 (11) Bologna 14 5 1 8 21:32 -11 16 12 (12) Fiorentina 14 3 6 5 20:20 0 15 13 (13) Sassuolo 14 3 5 6 24:28 -4 14 14 (14) Pescara 14 3 2 9 25:33 -8 11 15 (15) Chievo Verona 14 2 4 8 17:29 -12 10 16 (16) Napoli 14 2 3 9 16:23 -7 9

Prossimo turno: Pescara-Napoli, domenica 19 gennaio 2020

UNDER 17 A E B

Napoli-Ascoli 3-1 (16′ D’Angelo su rig. (Na), 46′ De Simone (Na), 55′ Pescicolo (As), 87′ D’Agostino (Na))

CLASSIFICA

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (1) Roma 13 12 0 1 56:15 41 36 2 (2) Napoli 13 9 2 2 30:13 17 29 3 (4) Frosinone 13 7 3 3 31:18 13 24 4 (3) Pescara 13 7 3 3 22:19 3 24 5 (5) Ascoli Calcio 13 7 0 6 26:21 5 21 6 (7) Crotone 13 6 2 5 24:22 2 20 7 (6) Benevento 13 6 1 6 21:19 2 19 8 (8) Perugia 13 5 2 6 17:25 -8 17 9 (9) Cosenza 13 3 4 6 17:26 -9 13 10 (11) Trapani Calcio 13 3 3 7 16:27 -11 12 11 (10) Juve Stabia 13 4 0 9 16:41 -25 12 12 (12) Salernitana 12 2 4 6 11:23 -12 10 13 (13) Lecce 13 0 2 11 13:31 -18 2

Salernitana con una partita in meno

Prossimo turno: Perugia-Napoli, domenica 19 gennaio 2020

UNDER 16 A E B

Crotone-Napoli 0-6 (7′ Flora, 14′, 26′, 26′ s.t. Pesce, 9′ s.t. Di Dona, 17′ s.t. Scognamiglio, 40′ s.t. Spavone)

CLASSIFICA

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (1) Roma 13 11 1 1 34:5 29 34 2 (2) Napoli 13 9 2 2 28:8 20 29 3 (3) Perugia 13 8 1 4 27:18 9 25 4 (4) Trapani Calcio 13 6 4 3 19:14 5 22 5 (5) Benevento 13 5 4 4 21:19 2 19 6 (6) Pescara 12 5 4 3 16:16 0 19 7 (7) Lecce 13 4 6 3 15:17 -2 18 8 (8) Juve Stabia 13 4 4 5 15:17 -2 16 9 (9) Ascoli Calcio 13 3 3 7 14:20 -6 12 10 (10) Cosenza 13 2 6 5 14:22 -8 12 11 (11) Frosinone 13 2 5 6 17:20 -3 11 12 (12) Crotone 13 1 4 8 9:30 -21 7 13 (13) Salernitana 13 1 2 10 15:38 -23 5

Pescara con una partita in meno

Prossimo turno: Napoli-Ascoli, domenica 19 gennaio 2020

UNDER 15 A E B

Crotone-Napoli 1-2 (5′ s.t. Valente (Kr), 11′ s.t. Solmonte (Na), 18′ s.t. Lorenzo Russo (Na))

CLASSIFICA

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (1) Frosinone 13 11 1 1 28:9 19 34 2 (3) Napoli 13 9 3 1 30:11 19 30 3 (2) Pescara 12 9 1 2 28:11 17 28 4 (4) Roma 13 8 2 3 25:8 17 26 5 (6) Benevento 13 5 5 3 18:16 2 20 6 (5) Lecce 13 4 5 4 14:11 3 17 7 (7) Juve Stabia 13 5 2 6 19:25 -6 17 8 (9) Ascoli Calcio 13 4 4 5 18:21 -3 16 9 (10) Salernitana 13 4 3 6 14:24 -10 15 10 (8) Perugia 13 4 2 7 14:22 -8 14 11 (11) Cosenza 13 2 2 9 13:30 -17 8 12 (12) Trapani Calcio 13 1 3 9 14:27 -13 6 13 (13) Crotone 13 1 1 11 9:29 -20 4

Pescara con una partita in meno

Prossimo turno: Napoli-Ascoli, domenica 19 gennaio 2020