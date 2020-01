Settore giovanile, risultati e classifiche: la Primavera non è più ultima

È stato un grande weekend per il Napoli che ha vinto in tutte le categorie. La Primavera all’esordio di Angelini da allenatore torna alla vittoria dopo poco meno di 50 giorni, batte il Torino, abbandona l’ultimo posto, si porta a tre punti dal play-out e a cinque dalla salvezza. L’Under 17 conquista la quarta vittoria consecutiva, supera il Crotone e blinda la seconda posizione, che vale l’accesso diretto ai quarti di finale dei play-off, conservando gli otto punti di vantaggio sul Pescara e allungando a +11 sul Frosinone, che, però, ha una partita in meno avendo già esercitato il turno di riposo nel girone di ritorno. L’Under 16 espugna il campo del Trapani, mantiene i quattro punti di vantaggio sul Perugia terzo in classifica. L’Under 15 anche passa in Sicilia, conquista la seconda vittoria consecutiva all’ultimo minuto, balza al primo posto ma Pescara e Frosinone, che inseguono a due lunghezze di distanza, hanno già esercitato il turno di riposo nel girone di ritorno e hanno giocato quindi una gara in meno rispetto agli azzurrini. Ecco i risultati e le classifiche:

PRIMAVERA 1

Torino-Napoli 1-2 (19′, 30′ Vrikkis (Na), 25′ Ibrahimi su rig. (To))

CLASSIFICA

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (1) Atalanta 16 13 3 0 44:13 31 42 2 (2) Cagliari 16 11 2 3 32:18 14 35 3 (3) Inter 16 8 4 4 31:20 11 28 4 (5) Roma 16 8 3 5 42:32 10 27 5 (4) Juventus 16 8 3 5 25:26 -1 27 6 (6) Genoa 16 7 3 6 28:25 3 24 7 (7) Sampdoria 16 7 2 7 23:29 -6 23 8 (8) Empoli 16 6 5 5 19:26 -7 23 9 (10) Sassuolo 16 5 5 6 28:28 0 20 10 (13) Fiorentina 16 4 6 6 22:22 0 18 11 (9) Torino 16 4 6 6 16:17 -1 18 12 (11) Lazio 16 5 2 9 15:28 -13 17 13 (12) Bologna 16 5 1 10 21:35 -14 16 14 (14) Pescara 16 4 3 9 28:35 -7 15 15 (16) Napoli 16 3 3 10 18:25 -7 12 16 (15) Chievo Verona 16 2 5 9 21:34 -13 11

Prossimo turno: Napoli-Bologna, sabato 1 febbraio 2020

UNDER 17 A E B

Napoli-Cosenza 2-1 (9′ Umile (Na), 23′ D’Angelo (Na), 42′ Basile (Co))

CLASSIFICA

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (1) Roma 15 14 0 1 61:16 45 42 2 (2) Napoli 15 11 2 2 36:14 22 35 3 (4) Pescara 15 8 3 4 27:22 5 27 4 (3) Frosinone 14 7 3 4 31:20 11 24 5 (5) Crotone 15 7 2 6 27:25 2 23 6 (7) Benevento 15 7 1 7 25:24 1 22 7 (6) Ascoli Calcio 15 7 0 8 27:24 3 21 8 (8) Perugia 15 6 2 7 19:29 -10 20 9 (9) Cosenza 15 4 4 7 20:28 -8 16 10 (12) Juve Stabia 15 5 0 10 17:42 -25 15 11 (10) Salernitana 14 3 4 7 13:28 -15 13 12 (11) Trapani Calcio 14 3 3 8 16:28 -12 12 13 (13) Lecce 15 1 2 12 15:34 -19 5

Prossimo turno: Salernitana-Napoli, domenica 2 febbraio 2020

UNDER 16 A E B

Trapani-Napoli 0-2 (32′ s.t. Scognamiglio, 45′ s.t. Pesce)

CLASSIFICA

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (1) Roma 15 13 1 1 42:6 36 40 2 (2) Napoli 15 11 2 2 35:8 27 35 3 (3) Perugia 15 10 1 4 33:21 12 31 4 (4) Pescara 14 6 4 4 20:18 2 22 5 (4) Trapani Calcio 15 6 4 5 20:19 1 22 6 (6) Benevento 15 5 5 5 24:23 1 20 7 (8) Lecce 15 4 7 4 18:21 -3 19 8 (7) Juve Stabia 15 5 4 6 18:23 -5 19 9 (11) Frosinone 14 3 5 6 18:20 -2 14 10 (10) Ascoli Calcio 15 3 4 8 17:28 -11 13 11 (9) Cosenza 15 2 6 7 17:29 -12 12 12 (12) Crotone 14 2 4 8 10:30 -20 10 13 (13) Salernitana 15 1 3 11 18:44 -26 6

Prossimo turno: Napoli-Roma, domenica 2 febbraio 2020

UNDER 15 A E B

Trapani-Napoli 1-2 (22′ rig. Russo (Tr), 30′ Mazzone (Na), 34′ s.t. Vilardi (Na)

CLASSIFICA

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (2) Napoli 15 11 3 1 33:12 21 36 2 (3) Pescara 14 11 1 2 34:11 23 34 3 (1) Frosinone 14 11 1 2 28:12 16 34 4 (4) Roma 15 10 2 3 33:8 25 32 5 (6) Lecce 15 6 5 4 18:11 7 23 6 (5) Benevento 15 5 6 4 19:18 1 21 7 (7) Juve Stabia 15 6 2 7 22:30 -8 20 8 (10) Salernitana 15 5 3 7 16:28 -12 18 9 (8) Ascoli Calcio 15 4 4 7 18:23 -5 16 10 (9) Perugia 15 4 3 8 15:24 -9 15 11 (11) Cosenza 15 3 2 10 15:36 -21 11 12 (12) Trapani Calcio 15 1 3 11 17:32 -15 6 13 (13) Crotone 14 1 1 12 9:32 -23 4

Prossimo turno: Napoli-Roma, domenica 2 febbraio 2020