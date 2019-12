Settore giovanile, risultati e classifiche: la Primavera torna negli “inferi”

L’Under 15 e 16 del Napoli hanno chiuso il 2019 la scorsa settimana con la trasferta di Frosinone, in questo weekend hanno giocato solo la Primavera e l’Under 17. Gli azzurrini di mister Baronio hanno perso in casa contro la Lazio e tornano in classifica negli “inferi” dopo l’ossigeno che aveva dato il trionfo in casa del Genoa. Il Napoli è ultimo in classifica in compagnia del Chievo ma la zona salvezza non è lontanissima: il play-out è distante solo due punti mentre tre lunghezze separano gli azzurrini dalle posizioni che varrebbero la permanenza nel campionato Primavera 1. L’Under 17 dopo la sconfitta di Roma è tornata alla vittoria superando in casa un ottimo Crotone, rimane a -7 dai giallorossi e conserva il secondo posto che varrebbe l’accesso diretto ai quarti di finale dei play-off. Buone notizie per l’Under 16, il Perugia cade sul campo del Pescara e resta a -4 dal Napoli secondo in classifica, la Roma, invece, rifila una goleada alla Salernitana e si porta a +5 sul Napoli. Gli azzurrini sono a +3 sul Pescara terzo in classifica che riuscì a vincere a Napoli in rimonta, dal 2-0 al 2-3. Ecco i risultati e le classifiche:

PRIMAVERA 1

Napoli-Lazio 1-2 (43′ D’Onofrio (Na), 50′ Falbo (La), 67′ Moro (La))

CLASSIFICA

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (1) Atalanta 12 11 1 0 37:10 27 34 2 (2) Cagliari 12 9 1 2 24:11 13 28 3 (3) Inter 11 7 2 2 23:12 11 23 4 (5) Roma 12 6 2 4 29:23 6 20 5 (4) Genoa 12 6 2 4 22:17 5 20 6 (6) Juventus 12 5 3 4 19:21 -2 18 7 (8) Empoli 12 4 4 4 12:20 -8 16 8 (7) Bologna 12 5 0 7 19:29 -10 15 9 (10) Fiorentina 12 3 5 4 17:16 1 14 10 (9) Torino 12 3 4 5 12:15 -3 13 11 (13) Lazio 12 4 1 7 12:21 -9 13 12 (11) Sassuolo 12 3 3 6 23:27 -4 12 13 (15) Sampdoria 11 4 0 7 10:19 -9 12 14 (12) Pescara 12 3 2 7 24:28 -4 11 15 (14) Napoli 12 2 3 7 15:20 -5 9 16 (16) Chievo Verona 12 2 3 7 16:25 -9 9

Sampdoria e Inter con una partita in meno

Prossimo turno: Sampdoria-Napoli, domenica 22 dicembre ore 10

UNDER 17 A E B

Napoli-Crotone 2-1 (9′ Maesano su rig. (Cr), 36′ Iaccarino su rig. (Na), 71′ De Simone (Na))

CLASSIFICA

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (1) Roma 12 11 0 1 49:14 35 33 2 (2) Napoli 12 8 2 2 27:12 15 26 3 (4) Pescara 12 7 2 3 21:18 3 23 4 (6) Frosinone 12 6 3 3 28:17 11 21 5 (3) Ascoli Calcio 12 7 0 5 25:18 7 21 6 (5) Benevento 12 6 1 5 20:16 4 19 7 (7) Crotone 12 5 2 5 21:21 0 17 8 (8) Perugia 12 5 1 6 16:24 -8 16 9 (10) Cosenza 12 3 3 6 15:24 -9 12 10 (9) Juve Stabia 12 4 0 8 15:34 -19 12 11 (12) Trapani Calcio 12 3 2 7 14:25 -11 11 12 (11) Salernitana 12 2 4 6 11:23 -12 10 13 (13) Lecce 12 0 2 10 12:28 -16 2

Prossimo turno: Napoli-Ascoli, domenica 12 gennaio 2020

UNDER 16 A E B

Frosinone-Napoli 1-1 (25′ p.t. Ferrieri (Fr), 41′ s.t. Pesce (Na)

CLASSIFICA

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (1) Roma 12 10 1 1 32:5 27 31 2 (2) Napoli 12 8 2 2 21:8 13 26 3 (3) Perugia 12 7 1 4 21:16 5 22 4 (4) Trapani Calcio 12 6 3 3 18:13 5 21 5 (5) Benevento 12 5 4 3 21:17 4 19 6 (7) Pescara 12 5 4 3 16:16 0 19 7 (6) Lecce 12 4 5 3 15:17 -2 17 8 (8) Juve Stabia 12 4 3 5 13:15 -2 15 9 (9) Ascoli Calcio 12 3 2 7 12:18 -6 11 10 (10) Cosenza 12 2 5 5 13:21 -8 11 11 (11) Frosinone 12 2 4 6 17:20 -3 10 12 (12) Crotone 12 1 4 7 9:23 -14 7 13 (13) Salernitana 12 1 2 9 13:32 -19 5

Prossimo turno: Crotone-Napoli, domenica 12 gennaio 2020

UNDER 15 A E B

Frosinone-Napoli 2-1 (7′ Oddi (Fr), 11′ Zettera (Fr), 33′ s.t. Lorenzo Russo (Na))

CLASSIFICA

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (1) Frosinone 12 10 1 1 27:9 18 31 2 (3) Pescara 12 9 1 2 28:11 17 28 3 (2) Napoli 12 8 3 1 28:10 18 27 4 (4) Roma 12 8 2 2 24:6 18 26 5 (5) Lecce 12 4 5 3 14:10 4 17 6 (6) Benevento 12 4 5 3 16:15 1 17 7 (8) Juve Stabia 12 5 2 5 19:24 -5 17 8 (7) Perugia 12 4 2 6 13:20 -7 14 9 (10) Ascoli Calcio 12 3 4 5 17:21 -4 13 10 (9) Salernitana 12 3 3 6 12:23 -11 12 11 (11) Cosenza 12 2 1 9 11:28 -17 7 12 (12) Trapani Calcio 12 1 2 9 12:25 -13 5 13 (13) Crotone 12 1 1 10 8:27 -19 4

Prossimo turno: Crotone-Napoli, domenica 12 gennaio 2020