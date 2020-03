Settore giovanile, risultati e classifiche: sconfitte per Under 16 e 17

Non è stato un weekend esaltante per il settore giovanile del Napoli. La Primavera non è scesa in campo per l’emergenza coronavirus, il recupero della quinta giornata di ritorno è stato programmato per sabato 11 aprile. Nella giornata di ieri ha vinto solo l’Under 15 sul campo del Benevento mentre l’Under 16 e 17 hanno rimediato due sconfitte, i ragazzi di Bevilacqua sono caduti in trasferta contro il Benevento mentre quelli di Carnevale in casa contro il Lecce ultimo in classifica. L’Under 17 ha consentito al Pescara, che ha battuto la Juve Stabia, d’accorciare a -5 dal secondo posto che vale l’accesso diretto ai quarti di finale dei play-off saltando il turno degli ottavi. Il Perugia nel girone C del campionato Under 16 ha goduto del turno di riposo previsto nel girone di ritorno, è a tre punti di distanza con una partita in meno, quindi, teoricamente potrebbe agguantare il Napoli. L’Under 15 torna in testa alla classifica con un punto di vantaggio sul Frosinone che ha una partita in meno come la Roma e il Pescara rispettivamente a -5 e -6, gli azzurrini hanno un margine che vogliono difendere per conquistare l’accesso diretto ai quarti di finale dei play-off. Ecco i risultati e le classifiche:

PRIMAVERA 1

Roma-Napoli 3-3 (9′ Trasciani (Rm), 31′ Calafiori (Rm), 36′ e 47′ Vianni (Na), 37′ Labriola (Na), 48′ Estrella (Rm))

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (1) Atalanta 19 15 3 1 48:16 32 48 2 (2) Cagliari 20 14 3 3 37:20 17 45 3 (3) Inter 20 11 5 4 42:22 20 38 4 (4) Juventus 20 10 5 5 30:29 1 35 5 (5) Roma 20 9 4 7 49:41 8 31 6 (7) Sampdoria 20 9 4 7 31:34 -3 31 7 (6) Genoa 20 8 4 8 34:32 2 28 8 (8) Empoli 20 7 6 7 25:33 -8 27 9 (9) Bologna 20 8 1 11 31:43 -12 25 10 (11) Sassuolo 20 6 6 8 34:35 -1 24 11 (10) Lazio 19 7 3 9 23:32 -9 24 12 (12) Torino 20 5 7 8 18:20 -2 22 13 (13) Fiorentina 19 5 6 8 25:26 -1 21 14 (14) Pescara 20 4 3 13 30:42 -12 15 15 (15) Napoli 20 3 4 13 22:37 -15 13 16 (16) Chievo Verona 19 2 6 11 26:43 -17 12

Prossimo turno: Fiorentina-Napoli, venerdì 6 marzo 2020

UNDER 17 A E B

Napoli-Lecce 0-1 (93′ Mastore)

CLASSIFICA

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (1) Roma 19 16 2 1 72:22 50 50 2 (2) Napoli 19 13 3 3 43:16 27 42 3 (3) Pescara 19 11 4 4 34:26 8 37 4 (5) Frosinone 19 9 5 5 41:29 12 32 5 (4) Benevento 20 9 3 8 28:27 1 30 6 (7) Perugia 20 9 2 9 29:38 -9 29 7 (6) Crotone 19 7 5 7 32:31 1 26 8 (8) Ascoli Calcio 19 7 4 8 31:28 3 25 9 (9) Cosenza 20 6 4 10 24:35 -11 22 10 (12) Trapani Calcio 19 5 3 11 25:41 -16 18 11 (10) Salernitana 19 4 6 9 17:33 -16 18 12 (11) Juve Stabia 20 6 0 14 24:53 -29 18 13 (13) Lecce 20 2 3 15 18:39 -21 9

Prossimo turno: Juve Stabia-Napoli, sabato 7 marzo 2020

UNDER 16 A E B

Benevento-Napoli 3-1 (38′ Di Dona (Na), 2′ s.t. rig. Marsiglia (Be), 8′ s.t., 12′ s.t. su rig. Malva (Be))

CLASSIFICA

1 (1) Roma 17 15 1 1 51:6 45 46 2 (2) Napoli 19 12 3 4 41:15 26 39 3 (3) Perugia 18 11 3 4 39:26 13 36 4 (4) Benevento 19 9 5 5 37:26 11 32 5 (6) Trapani Calcio 18 7 5 6 25:21 4 26 6 (5) Pescara 18 7 5 6 24:22 2 26 7 (8) Lecce 19 5 9 5 25:34 -9 24 8 (7) Juve Stabia 19 6 4 9 22:28 -6 22 9 (9) Frosinone 17 5 5 7 24:23 1 20 10 (12) Cosenza 19 3 7 9 22:39 -17 16 11 (10) Ascoli Calcio 18 3 5 10 20:34 -14 14 12 (11) Crotone 18 3 5 10 14:39 -25 14 13 (13) Salernitana 19 2 3 14 23:54 -31 9

Rinviata a mercoledì 4 marzo Roma-Frosinone, a data da destinarsi Pescara-Ascoli

Prossimo turno: Napoli-Cosenza, domenica 8 marzo 2020

UNDER 15 A E B

Benevento-Napoli 0-1 (16′ s.t. Solmonte)

CLASSIFICA

Posizione Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti 1 (2) Napoli 19 13 5 1 38:14 24 44 2 (1) Frosinone 18 14 1 3 36:14 22 43 3 (4) Roma 18 12 3 3 38:8 30 39 4 (3) Pescara 18 12 2 4 40:15 25 38 5 (5) Lecce 19 8 6 5 21:14 7 30 6 (6) Salernitana 19 7 4 8 21:32 -11 25 7 (7) Juve Stabia 19 7 3 9 24:34 -10 24 8 (8) Benevento 19 5 8 6 21:22 -1 23 9 (11) Cosenza 19 5 2 12 21:43 -22 17 10 (9) Ascoli Calcio 18 4 4 10 19:27 -8 16 11 (10) Perugia 18 4 3 11 15:29 -14 15 12 (12) Crotone 18 3 2 13 14:37 -23 11 13 (13) Trapani Calcio 18 1 5 12 18:37 -19 8

Pescara-Ascoli rinviata a data da destinarsi

Prossimo turno: Napoli-Cosenza, domenica 8 marzo 2020