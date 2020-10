Un caso di positività al Covid-19 nel Benevento, rinviate le sfide di Under 15 e 16

L’Under 15 e 16 del Napoli non scenderanno in campo neanche domenica perchè è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 tra gli avversari, il Benevento, e quindi è stata sospesa l’attività delle giovanili sannite in attesa di completare lo screening e le sanificazioni necessarie. Le giovanili azzurre avrebbero dovuto affrontare i pari età del Benevento. Gli azzurrini non hanno giocato neanche domenica scorsa per i casi di coronavirus emersi nel Frosinone, al momento nel weekend scenderà in campo solo l’Under 17 in casa contro il Lecce poichè è stata rinviata anche la sfida della Primavera contro il Pescara. Il Dpcm ha tenuto in piedi il calcio giovanile ma si fa grande fatica ad andare avanti con i campionati ai tempi della pandemia.