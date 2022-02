Under 15, Napoli-Lecce 2-0: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 15 del Napoli conserva il secondo posto in classifica battendo 2-0 il Lecce con le reti di Picca e Donato Distratto. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

SORRENTINO A. 6: È poco impegnato, quando è chiamato in causa per le uscite o la costruzione del gioco si fa trovare pronto.

PONTICELLI 6,5: Lavora benissimo in entrambe le fasi di gioco, spinge e difende con la giusta intensità.

ROCCO 6,5: Difende con attenzione, ha un buon calcio nelle aperture anche sul lungo, lavora bene nel gioco aereo, anche sulle palle inattive nell’area avversaria, incide in una delle occasioni del primo tempo facendo la torre. (Dal 33′ s.t. Garofalo P. s.v.: Entra e gestisce bene le situazioni, è troppo poco il tempo a sua disposizione)

GAROFALO 7: Difensore molto interessante, con buona struttura fisica, autorevole nella gestione del gioco, lavora benissimo nell’impostazione ed è pericoloso anche sulle palle inattive. (Dal 24′ s.t. Lupacchio s.v.: Entra e gestisce bene le situazioni, è troppo poco il tempo a sua disposizione)

DISTRATTO F. 6,5: Un martello sulla fascia sinistra, partecipa a parecchie azioni, ad inizio gara potrebbe anche andare al tiro, temporeggia troppo prima di calciare. Lavora bene anche in fase di non possesso.

CIMMARUTA 7: Lavora benissimo in mezzo al campo, verticalizza spesso per Picca, coordina il gioco con qualità nel calcio. Al 2′ della ripresa potrebbe propiziare il gol di Giglio, sul suo tiro c’è il tap-in del numero 11 azzurro annullato per fuorigioco.

ARZILLO 6,5: Corre, legge le situazioni di gioco, aiuta il Napoli a far circolare il pallone con rapidità e qualità e talvolta realizza anche delle buone verticalizzazioni per i compagni. (Dal 33′ s.t. Raiola s.v.: Poco più di due minuti, troppo poco per meritare una valutazione)

DISTRATTO D. 7: Fa gol e partecipa anche a tantissime situazioni offensive, una continua spina nel fianco sulla zona sinistra dell’attacco. (Dal 28′ s.t. Iovine s.v.: Poco più di sette minuti, troppo poco per meritare una valutazione)

PICCA 7: Fa gol anche oggi, poi lavora tantissimo, attacca la profondità, si muove in armonia con i compagni, lavora da attaccante completo. (Dal 28′ s.t. Cacace s.v.: Ha l’ultima chance della partita, non riesce a trovare la porta)

GIGLIO 7: Serve due assist, inventa situazioni, ha una bella visione di gioco e segna anche un gol in fuorigioco nella ripresa. (Dal 24′ s.t. Sorrentino P. s.v.: Una decina di minuti per lui, troppo poco per meritare un voto)

SORANO 7: La sua Under 15 è la squadra che gioca meglio tra le formazioni del vivaio azzurro, ha qualità nel pensiero, nella ricerca delle catene laterali, rapidità nel palleggio, educazione nel conquistare la metà campo avversaria. Il secondo posto è più che meritato, il Napoli vince e convince.

Dal nostro inviato al Kennedy Ciro Troise