Under 15, Napoli-Salernitana 2-1: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 15 del Napoli conquista la prima vittoria interna, batte la Salernitana al Kennedy con le reti di Picca e Napoletano, che rispondono al rigore trasformato da Migliore. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

GISONDI 6: Oltre il rigore, la Salernitana si vede poco, quando è chiamato in causa risponde presente, anche quando c’è da usare i piedi.

LUPACCHIO 6,5: Si propone con discreta frequenza come soluzione per la sovrapposizione sulla destra, potrebbe farlo ancora più spesso, compie un buon lavoro in fase di non possesso.

DISTRATTO F. 7: Uno dei migliori in campo, ha la capacità di farsi trovare sempre nella posizione giusta con i tempi adeguati, sia quando va in pressione che nel muoversi senza palla a sostegno del gemello che opera sulla stessa corsia. Ha anche un buon piede per i cross.+

ROCCO 6,5: Lavora abbastanza bene nel gioco aereo, talvolta si propone anche nell’area avversaria per i colpi di testa.

GAROFALO 6: Sul rigore è sfortunato, il pallone va sul braccio di richiamo per una scivolata che forse poteva essere anche evitata o meglio gestita. Per il resto fa buona guardia e si propone per impostare il gioco.

CIMMARUTA 7: Comanda il gioco con disinvoltura, la Salernitana gli concede tutto il tempo necessario per imbastire la manovra, lui se lo prende e lo rende produttivo con una buona visione di gioco e la sensibilità nel calcio sia nel corto che nel lungo. Bravo al 17′ della ripresa, quando è sulla traiettoria della girata di Noto.

CANNAVACCIUOLO 6,5: Si concentra nel dare equilibrio alla squadra, ben figurando in entrambe le fasi. (Dal 10′ s.t. Arzillo 6,5: Ha un buon impatto sulla partita, lavora sulla catena di destra con Sorrentino in maniera propositiva)

NAPOLETANO 7,5: Inventa un gran gol dalla distanza, un tiro di sinistro fantastico con cui batte Palazzo per il 2-1 azzurro. (Dal 31′ Riccio s.v.: Entra nel finale, pochi minuti per lui)

GIGLIO 6: Lavora sulla corsia destra dell’attacco ma il Napoli costruisce gioco soprattutto a sinistra. (Dal 1′ s.t. Sorrentino P. 6,5: Appena entrato, è subito incisivo sulla catena di destra, costruisce un’occasione importante sul lato destro dell’attacco)

PICCA 6,5: Lavora bene nell’area avversaria, segna il gol del vantaggio e cerca di dar fastidio su ogni pallone alla difesa granata anche nella ripresa. (Dal 20′ Iovine 6: Entra e cerca di aiutare la squadra a portare a casa la vittoria, lavora abbastanza bene)

DISTRATTO D. 7: È una spina nel fianco per la difesa della Salernitana, uno degli uomini più vivaci sulla corsia sinistra, crea gli spazi anche per le sovrapposizioni del gemello. (Dal 31′ Raiola s.v.: Prova un tiro dalla distanza nel finale, pochi minuti per lui).

SORANO 6,5: Il Napoli ha la sua identità di gioco, non la perde in nessun momento, discreta l’applicazione delle due fasi di gioco. Bisognerebbe lavorare sulla capacità d’alzare un po’ di più il ritmo e l’intensità in certi momenti delle partite.

Dai nostri inviati al Kennedy Ciro Troise e Francesco Russo