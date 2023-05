Under 16, Napoli-Fiorentina 2-3: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 16 del Napoli sfiora la rimonta contro la Fiorentina nella gara d’andata degli ottavi di finale dei play-off ma cade in casa nella gara d’andata. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

PETRONE 6,5: Sui gol può farci poco, sul 2-3 tiene due volte in vita il Napoli sulle conclusioni di Angiolini ed Evangelista, rischia un po’ su una presa difettosa in uscita ma lo salva Christian Garofalo.

PONTICELLI 7: Uno dei migliori in campo, assicura una spinta forte sulla fascia destra e in un paio d’occasioni crea pericoli con i suoi cross.

GAROFALO P. 6,5: Buon lavoro in fase di copertura, più volte anche dentro l’area fa il lavoro giusto, deve migliorare nell’impostazione del gioco velocizzando le giocate.

GAROFALO C. 7: Giganteggia dentro l’area di rigore, salva due volte nei pressi della linea di porta, assicura velocità di pensiero e d’azione nell’impostazione della manovra mandando spesso a vuoto il pressing della Viola. Va vicino al gol del 3-3, colpisce la traversa.

DISTRATTO F. 6,5: Assicura una spinta costante sulla fascia sinistra, realizza il cross per Picca nell’azione del gol dell’1-3. Da capitano è un trascinatore quando il Napoli crede nella rimonta.

CANNAVACCIUOLO 5,5: Fa un po’ fatica nei duelli, nel tenere il ritmo degli avversari. (Dal 7′ s.t. Esposito 6: Ha un ottimo impatto sulla gara, realizza l’assist per il gol di Iovine, fornisce una soluzione sulla catena di destra, la valutazione s’abbassa per l’espulsione rimediata nel finale, non ci sarà domenica per la gara di ritorno)

CIMMARUTA 6,5: Quando la Fiorentina trova campo, fa fatica a gestire l’ordine della squadra ma nei momenti migliori del Napoli è il regista, colui che ragiona e guida i compagni.

NAPOLETANO 6: S’accende a tratti, fornisce qualche buona giocata ma può avere più continuità durante la partita. (Dal 35′ s.t. Testa s.v.: Ha un buon impatto sulla gara ma è troppo poco il tempo per incidere)

DISTRATTO D. 6: Qualche spunto interessante come l’assist a Iovine in una delle occasioni che ha il Napoli per fare il gol del 3-3. Come Napoletano, potrebbe avere più continuità durante la partita.

PICCA 6,5: Al 21′ ha l’occasione per fare 1-1, non riesce a sfruttarla, nella ripresa fa il gol che riapre la partita. Compie un ottimo lavoro nella protezione del pallone, così nasce anche l’occasione di Iovine. Deve migliorare nell’attenzione alla linea difensiva avversaria, finisce troppo spesso in fuorigioco.

GIGLIO S.V.: Si ferma al 17′ per infortunio, è troppo poco il tempo a sua disposizione per avere una valutazione seria. (Dal 17′ Iovine 7: Ottimo impatto sulla gara, fa il gol del 2-3 e ha anche delle occasioni per il pareggio).

ANNUNZIATA 6,5: La sua squadra non molla mai, ha spirito, carattere, sbanda contro un avversario nettamente più forte ma riesce a stare aggrappata alla partita e sfiora anche il 3-3. Il Napoli ha l’intelligenza di trovare la strada per far male alla Viola attaccando soprattutto in ampiezza.

A cura di Ciro Troise