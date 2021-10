Under 16, Napoli-Salernitana 4-0: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 16 conquista la prima vittoria della stagione dopo i pareggi contro Lecce e Reggina. Il Napoli batte 4-0 la Salernitana con le reti di Pinzolo, Malasomma, Stasi e De Chiara. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

PETRONE 6: È in campo sotto età rispetto alla categoria, è poco impegnato ma, quando è chiamato in causa, risponde presente. (Dal 29′ s.t. Puca 6: Trova spazio anche lui nel finale, c’è spazio nel poker azzurro)

PUZONE 6,5: È attento nella copertura della linea difensiva e si propone anche nel supporto alla fase offensiva.

DE CRESCENZO 6,5: Lavora abbastanza bene sulla sua corsia, si propone con discreta qualità a supporto dei compagni in fase offensiva. (Dal 29′ s.t. Dioniso 6: Ha l’intuizione dello schema su punizione che porta al gol del 4-0)

ESPOSITO 6,5: Mette in mostra buone qualità nell’impostazione del gioco e se la cava anche nel lavoro in fase di non possesso.

CEFARIELLO 6: Si prende qualche eccesso di sicurezza nel gioco con i piedi, nella scelta di tempo negli interventi e rischia in certe situazioni. (Dal 10′ s.t. Gambardella 6,5: Attento, preciso, fa sempre la scelta giusta anche quando c’è da impostare il gioco)

BORRELLI 6,5: Ha visione di gioco e capacità di dettare i ritmi del gioco davanti alla difesa. (Dal 29′ s.t. Borriello 6: Poco più di un quarto d’ora per lui, a partita ormai in cassaforte)

D’ANGELO 7: Si butta negli spazi, attacca bene gli spazi sulla fascia sinistra, nasce così anche il gol di testa di Malasomma. (Dal 26′ s.t. Avvisati 6: Da evitare un po’ di nervosismo avuto in campo, soprattutto con la partita in controllo).

MALASOMMA 7: Va a segno anche oggi, di testa, è una spina nel fianco costante per la difesa della Salernitana, è bravo e costante nell

PINZOLO 7: Ha il merito di sbloccare la partita, potrebbe fare anche doppietta ma viene fermato in fuorigioco. (Dal 10′ s.t. Raggioli 6,5: Entra bene in campo, va via spesso agli avversari, ha un altro passo e, infatti, l’impatto del suo ingresso in campo è ottimo)

DE CHIARA 7,5: Fa la differenza, mette in porta Pinzolo in occasione del gol del vantaggio e segna la rete del 4-0 approfittando dello schema di Dionisio, con un bel tiro di piatto di prima intenzione.

STASI 7.5: Il più incisivo di tutti, con le sue percussioni semina il panico sin dai primi minuti. Va anche lui a segno, la rete del momentaneo 3-0 è sua.

MALAFRONTE 7: Il Napoli comanda il gioco dal primo all’ultimo minuto, impone un poker alla Salernitana, lo fa con un’ottima prestazione, mettendo in campo sempre le idee giuste, con gli esterni a piede invertito che hanno seminato il panico.