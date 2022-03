Under 16, risultati e classifica: il Napoli aggancia la Roma al secondo posto

L’Under 16 del Napoli batte il Crotone, approfitta della sconfitta casalinga della Roma contro il Benevento e aggancia i giallorossi al secondo posto. Le prime due vanno direttamente ai quarti di finale saltando un ostacolo nella corsa verso la final four, le terze, le quarte, le quinte e le seste passano per i play-off. La Roma, però, è in vantaggio negli scontri diretti, avendo pareggiato 2-2 in casa e vinto 1-0 al Kennedy. Ecco i risultati e la classifica:

ROMA-BENEVENTO 0-2 RETI: NAPOLI-CROTONE 3-0 RETI: LECCE-FROSINONE 1-0 RETI: REGGINA-LAZIO 0-0 RETI: COSENZA-SALERNITANA 0-0 RETI:

CLASSIFICA

GIRONE D P G 38 15 LAZIO 33 15 ROMA 33 15 NAPOLI 30 15 BENEVENTO 18 15 REGGINA 16 15 LECCE 12 15 CROTONE 11 15 FROSINONE 11 15 COSENZA 6 15 SALERNITANA

Prossimo turno: Lazio-Napoli, 3 aprile 2022