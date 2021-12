L’Under 16 del Napoli è in isolamento per alcuni casi di positività al Covid-19 nel gruppo-squadra, non ha giocato l’ultima gara del 2021 contro il Cosenza, rinviata a data da destinarsi. Gli azzurrini sono quarti in classifica nel girone D, con una gara in meno rispetto alle altre squadre. Ecco i risultati e la classifica:

BENEVENTO-LAZIO 0-3 RETI: 14 Volpe, 44 Cuzzarella, 52 Serra NAPOLI-COSENZA RINVIATA RETI: REGGINA-LECCE 1-0 RETI: 52 Casile ROMA-FROSINONE 2-0 RETI: 36 Della Rocca, 68 Della Rocca SALERNITANA-CROTONE 2-3 RETI: 7 Basile (S), 19 Fisio (S), 47 Greco (C), 63 Tosto (C), 80 Greco (C)

Ecco la classifica:

GIRONE D P G 24 9 LAZIO 20 9 ROMA 18 9 BENEVENTO 15 8 NAPOLI 12 9 REGGINA 9 8 COSENZA 8 9 CROTONE 7 9 LECCE 6 9 FROSINONE 2 9 SALERNITANA

Prossimo turno: Napoli-Lecce, 30 gennaio 2022