Under 16, risultati e classifica: il Napoli affronterà il Lecce ai play-off

L’Under 16 del Napoli ha chiuso in maniera brillante il suo campionato vincendo 7-0 a Cosenza. La vittoria è servita a superare il Benevento ma non la Roma che chiude al secondo posto in virtù del vantaggio negli scontri diretti e vola agli ottavi di finale, senza passare per i play-off. Ecco i risultati e la classifica:

LAZIO-BENEVENTO 3-2 RETI: COSENZA-NAPOLI 0-7 RETI: LECCE-REGGINA 1-1 RETI: FROSINONE-ROMA 0-2 RETI: CROTONE-SALERNITANA 25/04 12:30 RETI:

CLASSIFICA

GIRONE D P G 47 18 LAZIO 39 18 ROMA 39 18 NAPOLI 36 18 BENEVENTO 25 18 REGGINA 19 18 LECCE 12 17 CROTONE 12 18 COSENZA 11 18 FROSINONE 7 17 SALERNITANA

Il Napoli da terza classificata affronta il Lecce, che ha chiuso al sesto posto il girone D. Si giocherà domenica 1 maggio in gara secca, in caso di parità passa la squadra meglio classificata, quindi il Napoli.

A cura di Ciro Troise