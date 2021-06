Under 17, Benevento-Napoli 4-2: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 17 del Napoli cade sul campo del Benevento, incassa la terza sconfitta in sette partite disputate nel proprio girone. Gli azzurrini vanno due volte in vantaggio ma poi subiscono la rimonta sannita. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

BOFFELLI 6,5: Il migliore in campo, sui quattro gol può fare poco e, invece, salva più volte i suoi. Nel primo tempo è protagonista di un’uscita su Malva e di una grande parata sul tiro a giro di Valentino, nella ripresa al 94′ dice no ad Aronica ma poi deve arrendersi alla doppietta di Altamura.

MARCHISANO 6: Prova a proporsi, a venire dentro al campo per aiutare a sviluppare gioco, al 54′ ha un’occasione nitida su punizione di Giannini ma trova la risposta di Muraca. Commette qualche errore di troppo nella gestione del pallone, anche lui cerca troppo la palla lunga per l’attaccante

PONTILLO 5: Rimedia l’ammonizione con un intervento evitabile e la sua partita è condizionata, molte volte commette degli errori di scelta in uscita cercando troppo di andare centralmente e non sulle catene laterali. (Dal 72′ Di Leo 5,5: Poco meno di mezz’ora per il difensore azzurro, Carnevale passa con la difesa a tre, il Benevento riesce a bucarla proprio sul suo lato, è una questione d’inerzia e freschezza)

D’AVINO 5,5: Sblocca la partita con il piatto al volo sotto porta su punizione di Giannini ma in fase difensiva poteva far meglio, quando il Benevento riesce a portare il pallone negli ultimi venti metri sfruttando la fisicità di Malva i due centrali azzurri perdono tanti duelli.

GIANNINI 6: I suoi calci piazzati sono un’arma, è sua la traiettoria che porta al gol di D’Avino, al 54′ trova Marchisano a centro area. In altre partite ha spinto di più, si è visto poco a livello propositivo, in fase difensiva complessivamente ha compiuto un buon lavoro.

HYSAJ 5,5: Non è il suo ruolo e si vede, fa fatica a proporsi per costruire il gioco, tende a portar troppo palla. Si esprime meglio nelle letture senza palla, l’azione del gol del 2-1 nasce proprio da un suo pallone intercettato. (Dal 46′ Carnevale 5: Non era la partita adatta a lui, il Benevento sul 2-2 la spegne e la mette sulla fisicità, lui fa fatica, infatti, riesce solo in un’occasione ad andare al tiro di sinistro, la conclusione è centrale e blocca Muraca)

GIOIELLI 5: Spostato dal ruolo di costruttore di gioco davanti alla difesa, fa un po’ fatica a proporsi con personalità, nei momenti più duri della partita si smarrisce. (Dall’84’ Di Dona s.v.: Poco più di un quarto d’ora, entra e il Napoli subisce il gol del 3-2, la partita cambia e non c’è modo d’incidere)

DE PASQUALE 5,5: Non riesce a dare ordine alla confusione, a cambiare passo nei momenti in cui c’era bisogno. All’11’ s’inserisce su un tiro deviato di Gioielli ma non riesce a battere Muraca, nella ripresa produce qualche spunto a sinistra ma è troppo poco rispetto alle altre partite. (Dal 63′ Flora 5,5: Riesce a costruire qualche scambio in velocità soprattutto sulla catena di sinistra ma gradualmente il comando del centrocampo passa al Benevento, manca la capacità di acquisire il dominio della partita in mezzo al campo proponendosi con il ritmo, le idee e la frequenza di passo giusta)

SPAVONE 5: Nel primo tempo da esterno offensivo incide molto poco, riesce ad andare al tiro di sinistro in una delle poche occasioni in cui viene dentro al campo per andare al tiro. (Dal 63′ Lorenzo Russo 5,5: In poche occasioni riesce a trovare il modo di palleggiare e proporre calcio, è una partita di fatica, ancora di più dopo l’uscita dal campo di Pesce)

PESCE 5,5: Riesce a far poco, spicca la sponda sul gol di Marranzino, quando esce s’avverte la sua mancanza per la capacità di tenere palla. (Dal 63′ Solmonte 5,5: Ci mette tanto impegno ma si gioca soprattutto spalle alla porta e non riesce mai ad incidere, stritolato nella morsa dei due difensori centrali del Benevento)

MARRANZINO 5,5: Segna il gol del momentaneo 1-2 con la complicità di Muraca, finchè la condizione atletica lo aiuta riesce ad essere propositivo, a cercare spazi in cui incunearsi, poi fa fatica. (Dall’84’ Vilardi s.v.: Ci mette la vivacità ma è sfortunato, appena entra il Benevento segna il gol del 3-2 e poi non c’è più modo d’incidere)

CARNEVALE 5: Il Napoli è partito bene ma nelle prime difficoltà ha cambiato piano-partita, facendo il gioco del Benevento. La squadra ha fatto grande fatica nella costruzione dal basso e ha accettato l’idea della palla lunga prima su Pesce e poi su Solmonte, facendo il gioco degli avversari che sulla fisicità sono superiori. Riguardo al risultato, contano anche gli episodi, va messo tutto sul piatto: anche il rigore inesistente che ha portato all’1-1. Bisogna guardare alla prestazione in toto: sotto il profilo nervoso anche la squadra sentiva troppo la partita, solo in pochi frangenti della gara è riuscita ad esprimere l’identità di gioco brillante vista in altre gare. Non ha funzionato l’idea Hysaj davanti alla difesa che ha stravolto l’identità della squadra nella proposta di gioco. Ci sarà il tempo per fare una riflessione generale sul cammino della squadra, era un percorso particolare dopo tanti mesi di stop. C’è tanto di buono su cui costruire, bisogna lavorare sulla fase difensiva: il Napoli in sette partite ha subito dodici gol, troppi.

Ecco il tabellino del match: