Under 17, risultati e classifica: il Napoli al quinto posto

L’Under 17 del Napoli nell’ultimo turno di campionato ha inflitto un poker alla Salernitana, conservando così il quinto posto in classifica. Le prime due vanno direttamente ai quarti di finale, le terze, le quarte e le due migliori quinte si qualificano ai play-off. Gli azzurrini sono a quattro punti dal Lecce quarto in classifica e devono guardarsi le spalle soprattutto dal Cosenza che ha una gara in meno, deve recuperare la gara di Napoli in programma mercoledì 9 marzo e allo stesso tempo ha già esercitato il turno di riposo nel girone di ritorno. Ecco i risultati e la classifica:

LAZIO-ASCOLI 2-2 RETI: 10 Flaiani (A), 43 Zazza (L), 60 Ciccanti (A), 75 Brasili (L) FROSINONE-BENEVENTO 2-2 RETI: LECCE-COSENZA 4-0 RETI: REGGINA-PERUGIA 3-4 RETI: TERNANA-ROMA 3-6 RETI: 7 Marcelli (T), 19 Marazzotti (R), 24 Marazzotti (R), 30 Misitano (R), 39 Graziani (R), 47 Galletta (T), 52 Mannini (R), 69 Mannini (R), 78 Galletta (T) NAPOLI-SALERNITANA 4-0 RETI: 6 Solmonte, 14 Solmonte, 43 Vilardi, 64 Vilardi RIPOSA: CROTONE

CLASSIFICA

P G 45 17 ROMA 43 18 LAZIO 36 18 BENEVENTO 35 18 LECCE 31 18 NAPOLI 29 18 PERUGIA 28 17 COSENZA 20 17 FROSINONE 17 17 CROTONE 14 18 SALERNITANA 11 19 TERNANA 10 17 REGGINA 5 18 ASCOLI

Prossimo turno: Crotone-Napoli, sabato 5 marzo 2022