Under 17, Frosinone-Napoli 0-2: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 17 inizia bene il suo percorso in campionato battendo in trasferta 2-0 il Frosinone con il rigore trasformato da Vilardi e il gol di Attanasio, domenica prossima l’esordio casalingo contro il Benevento. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

TURI 6: Viene impegnato poco, ad inizio gara lo grazia Coletta che svirgola il pallone, nel gioco con i piedi dovrebbe migliorare, i margini ci sono.

ROMANO 6: Buona prova a livello difensivo, si vede poco in termini di spinta.

TORTORA 6,5: Nel primo tempo al 37′ realizza un intervento prezioso a livello difensivo e riparte anche con convinzione cercando Miele che, però, si fa beccare in fuorigioco. Ha lavorato bene in entrambe le fasi, bravo anche nella ricerca dell’anticipo, nell’accompagnare sempre bene la linea quando s’alzava per spegnere i tentativi del Frosinone.

D’AVINO 6: Buona prova del difensore azzurro, rimedia per nervosismo un’ammonizione evitabile, forse soprattutto per questo motivo lo sostituisce dopo il gol dello 0-2. (Dal 58′ Ruggiero 6,5: Ottimo impatto sulla partita, lavora benissimo quando c’è da difendere anche in area di rigore, provvidenziale una chiusura su Zettera nella parte finale della gara)

MAZZONE 7: L’anima della fase difensiva, va sempre bene in anticipo, lavora con attenzione sull’uomo, al 17′ è decisivo quando salva su Coletta. Nella ripresa avrebbe una chance anche per andare a segno ma al 64′ su calcio di punizione non riesce ad impattare di testa il pallone.

PELUSO 7: Dominante nel recupero palla, eccetto qualche minuto in cui era dolorante per una botta al ginocchio va ad alta intensità per tutta la gara e la sua prestazione anche consente al Napoli di prendere possesso della metà campo avversaria.

CINQUEGRANA 6: Buon lavoro soprattutto in fase di non possesso, al 51′ Liguori lo sostituisce inserendo al suo posto Milo per alzare il ritmo e aumentare anche la qualità negli ultimi trenta metri. (Dal 51′ Milo 6,5: Porta qualità, intensità, verticalità al gioco degli azzurrini)

VILARDI 7: Uno dei migliori in campo, si procura e trasforma il rigore che sblocca la partita. È una risorsa offensiva costantemente valida con le sue accelerazioni, costruisce tante situazioni importanti, spreca anche un paio di occasioni a tu per tu con Stellato.

L.RUSSO 7,5: Partita di grande spessore, mette in campo la sua capacità di cambiar ritmo nella trequarti avversaria, la visione di gioco e la qualità tecnica di un sinistro delizioso, colpisce anche un palo

ATTANASIO 7,5: È un moto perpetuo, una spina nel fianco per la difesa del Frosinone, è al centro di tante occasioni costruite dal Napoli, va a segno con un tiro-cross, una situazione simile a quella che ha premiato Di Lorenzo in Nazionale.

VIGLIOTTI 6: Gioca solo 23 minuti, neanche il tempo di prendere le misure della partita ed esce per infortunio. (Dal 23′ Miele 6: Lavora abbastanza bene come riferimento, due aspetti in cui può migliorare: velocizzare di più le giocate per reggere il ritmo di Attanasio e Vilardi e poi lavorare per sfuggire alla tattica del fuorigioco)

LIGUORI 7: Prima la prestazione, poi il risultato, soprattutto a livello giovanile. Il Napoli costruisce la vittoria dominando il gioco, riuscendo a conquistare il campo e anche a fare ripartenze interessanti in altre circostanze. Si può ancora migliorare, in qualche leggerezza dietro ed essendo un po’ più cinici davanti.