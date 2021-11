Under 17, risultati e classifica: il Napoli è quinto dopo il turno di riposo

Il Napoli ha esercitato il turno di riposo ed è scivolato al quinto posto nella classifica del girone C del campionato Under 17. Gli azzurrini sono ad un punto da Benevento, Lecce (che ha una partita in più non avendo ancora esercitato il turno di riposo) e Roma e a due dalla Lazio capolista. Ecco i risultati e la classifica:

ASCOLI-FROSINONE 0-1 RETI: 27 Troiani aut. COSENZA-REGGINA 2-0 RETI: 16 Bartoletti, 87 Violante CROTONE-TERNANA 3-2 RETI: 4 Monesi (T), 28 Aprile (C), 49 Aprile rig. (C), 65 Mautone (C), 66 Zumpano (T) PERUGIA-BENEVENTO 0-0 RETI: ROMA-LAZIO 0-0 RETI: SALERNITANA-LECCE 0-3 RETI: 62 Gueye, 68 Orfano rig., 90+1 Manfredi RIPOSA: NAPOLI

Ecco la classifica:

GIRONE C P G 19 8 LAZIO 18 8 BENEVENTO 18 9 LECCE 18 8 ROMA 17 8 NAPOLI 13 9 PERUGIA 12 8 COSENZA 9 8 REGGINA 9 8 CROTONE 8 8 FROSINONE 7 8 SALERNITANA 4 9 TERNANA 1 9 ASCOLI

Prossimo turno: Ternana-Napoli, domenica 21 novembre 2021