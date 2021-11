Under 17, Napoli-Crotone 1-0: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 17 del Napoli con un gol di Cuciniello batte il Crotone e torna alla vittoria dopo il pareggio di Salerno. Il Crotone ha avuto al 42′ la palla-gol per il pareggio ma ci ha pensato Tortora a salvare sulla linea. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

TURI 6: Si fa trovare pronto nella ripresa su un tiro di Caligiuri, respingendo la sua conclusione sul primo palo.

RUGGIERO 6,5: Prestazione attenta, precisa anche quando dopo l’infortunio di Manzo va a fare il difensore centrale.

TORTORA 7,5: Il migliore in campo. In fase di non possesso è un leone, arriva su tutti i palloni e al 42′ è provvidenziale il suo salvataggio sulla linea sul tiro di Caligiuri.

MAZZONE 7: Buona prova, di testa è dominante, ha anche una buona visione di gioco, nell’impostazione alterna buone giocate sia nel corto che nel lungo con aperture anche sulle corsie laterali.

MANZO 6: Buona prova del centrale azzurro che ha sostituito lo squalificato D’Avino, deve lasciare il campo all’80 per problemi fisici (Dall’80’ Romano 6: Discreto impatto sulla gara, è attento in fase difensiva)

MILO 6: Alterna delle giocate superficiali, dei momenti in cui fa fatica a lavorare da vertice basso ad altri, invece, in cui palleggia con lucidità.

DI LORENZO 6: Buona prova, la mezzala del Napoli fa un buon lavoro in entrambe le fasi di gioco, combatte senza palla, partecipa all’impostazione del gioco, si prodiga anche nel palleggio e negli inserimenti senza palla con qualche buona conclusione.

LORENZO RUSSO 6,5: È la “luce” che cambia l’inerzia della manovra a centrocampo, suo l’assist per il gol di Cuciniello, nella ripresa ha un’altra intuizione per Attanasio che con un diagonale non trova la porta. Nel finale stringe i denti dopo un colpo subito e aiuta la squadra a gestire il vantaggio.

VILARDI 6: Ha dei buoni spunti, al 55′ inventa un gran tiro dalla distanza che Gentile devia in corner. S’accende a tratti, può fare di più avendo maggiore continuità durante la gara. (Dal 59′ Ceci 5,5: Non brilla, fa fatica a saltare l’uomo, a sprigionare energia negli uno contro uno, l’unico spunto è il cross che porta alla traversa di Attanasio)

ATTANASIO 6: Si muove abbastanza bene, cerca di trovare spazi, al 65′ spreca a pochi passi da Gentile una palla-gol clamorosa colpendo la traversa. (Dal 68′ Miele 5,5: Fa fatica a rendersi pericoloso, a trovare gli spazi per incidere. Nel finale viene coinvolto in alcune scaramucce)

CUCINIELLO 7: La vittoria porta la sua firma, inventa un gran gol approfittando di una disattenzione difensiva del Crotone. Nella ripresa inventa un gran tiro a giro, soltanto la parata di Gentile gli toglie la gioia del gol. (Dal 68′ Grieco 6: È vivace, rapido, si prodiga nel recupero palla e ha qualche buona intuizione come la palla filtrante leggermente lunga per Ceci).

LIGUORI 6,5: La squadra è attenta, intensa, lavora abbastanza bene ma può far meglio riguardo alla qualità del gioco espressa, probabilmente quando gli attaccanti saranno più ispirati e si registrerà definitivamente il centrocampo, condizionato dall’assenza di Peluso.

Dai nostri inviati al Kennedy Ciro Troise e Francesco Russo