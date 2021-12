Under 17, risultati e classifica: il Napoli rimane al quinto posto

L’Under 17 del Napoli non va oltre il pareggio in casa contro il Lecce, conserva il quinto posto in classifica. Le distanze sono corte, il Lecce quarto in classifica ha un punto in più e non ha ancora esercitato il turno di riposo. Roma e Benevento, che comandano la graduatoria del girone, hanno solo tre lunghezze in più del Napoli. Ecco i risultati e la classifica:

ASCOLI-PERUGIA 3-3 RETI: 5 Peroni (P), 15 Del Moro A. (A), 49 Fagotti (P), 57 Troiani (A), 78 Flaiani (A), 79 Polizzi (P) COSENZA-BENEVENTO 0-2 RETI: 44 Di Serio P., 50 Panzarino CROTONE-LAZIO 0-0 RETI: NAPOLI-LECCE 1-1 RETI: Vigliotti (N), Mariano (L) ROMA-FROSINONE 4-2 RETI: 33 Marazzotti (R), 41 Misitano (R), 55 Bolzan (R), 59 Quadraccia (F), 72 Graziani (R), 90+1 Romano R. (F). SALERNITANA-REGGINA 1-0 RETI: 79 Cozzolino RIPOSA: TERNANA

Ecco la classifica:

GIRONE C P G 24 10 ROMA 24 10 BENEVENTO 23 10 LAZIO 22 11 LECCE 21 10 NAPOLI 14 10 PERUGIA 13 10 COSENZA 10 10 CROTONE 10 10 SALERNITANA 9 10 REGGINA 9 10 FROSINONE 4 10 TERNANA 2 11 ASCOLI

Prossimo turno: Lazio-Napoli, domenica 12 dicembre 2021