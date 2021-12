Under 17, Napoli-Lecce 1-1: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 17 del Napoli impatta in casa contro il Lecce, finisce 1-1 al Kennedy. Vigliotti porta in vantaggio gli azzurrini, pareggia i conti Mariano con un tiro dalla distanza che beffa Turi con il rimbalzo insidioso. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

TURI 5: Subisce praticamente un solo tiro che s’insacca per una serie di circostanze: il rimbalzo, il terreno velenoso a causa della pioggia ma purtroppo si tratta di un errore, il pallone passa sotto le sue braccia.

ROMANO 6,5: Energia pura, macina lavoro sulla sua corsia e al 68′ ispira anche un’occasione, quando sul suo cross mancano l’impatto con il pallone sia Miele che Cuciniello.

TORTORA 6: Ispira il gol del vantaggio azzurro recuperando palla nella metà campo avversaria e servendo Vigliotti. Ci mette tanta intensità, però, a volte deve essere più lucido, non gestisce bene il possesso palla nell’azione che porta al gol del Lecce. Al 49′ mette in difficoltà Turi con un retropassaggio corto.

MANZO 6: Lavora abbastanza bene sia nella tenuta della linea, sotto l’aspetto difensivo che nella costruzione del gioco.

D’AVINO 6,5: Fa buona guardia a livello difensivo, è pericoloso anche sulle palle inattive. Talvolta prova anche a cambiare ritmo ai suoi, con delle progressioni dalla difesa che hanno spezzato l’inerzia.

PELUSO 6,5: Trasforma il Napoli nella fase d’interdizione, è molto abile nelle letture, arricchisce l’equilibrio della squadra ed è lucido nella gestione del pallone. Deve solo gestire meglio la sua irruenza in certi momenti, rimedia un’ammonizione evitabile.

MILO 5,5: Ha due occasioni per cambiare la giornata, calcia a lato, nel primo tempo realizza un bel cross per il taglio di Vilardi sul secondo palo. Deve essere più continuo, va a fasi alterne durante la partita.

L.RUSSO 6: Disegna traiettorie interessanti dai calci piazzati, in un paio d’occasioni è necessario l’intervento di Moccia. Rispetto ad altre gare, però, gli manca un po’ di ritmo e continuità nella costruzione della proposta di gioco.

VILARDI 6: Ci mette un po’ ad entrare in partita, s’accende a tratti, quando lo fa è l’uomo più pericoloso. Inventa un assist per Milo e un tiro dalla distanza sventato da Moccia.

VIGLIOTTI 6,5: Realizza un gol bellissimo, si gira e calcia in maniera splendida. Al 41′ purtroppo deve lasciare il campo per infortunio. (Dal 41′ Miele 5: Nonostante l’incitamento di mister Liguori, fa fatica ad essere incisivo, a muoversi in maniera armonica nella ricerca dell’attacco agli spazi nei tempi giusti. Non riesce ad impattare di testa su un cross di Vilardi)

ATTANASIO 5,5: Dev’essere più vivace, farsi vedere di più, si propone soltanto in alcune occasioni. (Dal 64′ Cuciniello 5,5: Porta un po’ di brio in più ma non riesce ad incidere, un’occasione buona poteva essere il cross di Vilardi su cui non arriva prima Miele e poi Cuciniello)

LIGUORI 6: Con il rientro di Peluso, è migliorata tanto la fase di non possesso, la squadra ha più equilibrio, tiene meglio le distanze. Il Lecce, infatti, ha pareggiato con un solo tiro in porta e senza alcuna altra occasione pericolosa. In fase di possesso ad inizio dicembre la squadra è ancora poco fluida sotto il profilo della costruzione, vive di strappi e fa fatica ad avere continuità nella ricerca dell’assalto alla porta avversaria.

Ecco il tabellino del match:

Napoli: Turi, Romano, Tortora, Peluso, Manzo, D’Avino, Vilardi, Milo, Vigliotti (39’ pt Mele), Russo (C), Attanasio (18’ st Cuciniello). A disposizione: Pellino, Tuccillo, Fucci, Di Lauro, Legnante, Cinquegrana, Grieco Allenatore: A. Liguori

Lecce: Moccia, Dell’Acqua, Orfano, Borgo. Zecca, Leuzzi (C), De Vito (12’ st Agrimi), Mariano, Mastrapasqua (22’ st Gueye), Geusa (12’ st Perricci), Minerva. A disposizione: Leone, Mazzarano, Lanciano, Litti, Fasano, Fornaro. Allenatore: S. Schipa

Marcatori: 5’ pt Vigliotti, 17’ pt Mariano

Ammoniti: 22’ pt Orfano, 35’ pt Mariano, 37’ pt Peluso, 43’ pt De Vito, 8’ st Attanasio, 34’ st D’Avino

Recupero: 4’ pt, 3’ st

Arbitro: Sig. Mattia Fiorentino sez. Ercolano

Assistenti: Sig. Giovanni Ciannarella sez. Napoli – Sig. Mario Meo sez. Nola