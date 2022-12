Under 17, Napoli-Modena 2-1: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 17 del Napoli conquista la sua seconda vittoria in campionato, entrambe sono maturate in casa, al Kennedy. Gli azzurrini hanno battuto 2-1 il Modena ultimo in classifica con le reti di Raggioli ed Esposito. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

PETRONE 6: Buona prova, è attento, preciso, rischia nel primo tempo sulla gestione di un pallone con i piedi nell’area piccola ma riesce a cavarsela.

SEQUINO 6: Qualche disattenzione ad inizio gara, poi cresce durante la partita. Al 52′, nel corso della ripresa inventa anche un bel lancio per Raggioli che subisce il recupero.

ESPOSITO 7: Fa il gol che decide la partita, spicca per la continuità nella concentrazione, lavora bene nell’anticipo e in generale nell’uno contro uno.

GAMBARDELLA 6,5: Sale in cattedra nella ripresa, quando spezza la linea per andare in anticipo o per togliere lo spazio agli avversari è una garanzia. La prestazione è complessivamente molto buona.

DE CRESCENZO 6: Si dedica soprattutto al lavoro di copertura, mantiene bene le distanze in campo, non spinge molto.

BORRELLI 6,5: È un riferimento costante, si abbassa sempre per gestire il gioco anche nelle fasi della partita in cui il Napoli, invece, cerca troppo la palla lunga. Si fa male al 79′, quando inventa un’ottima palla in verticale per Pinzolo. (Dall’82’ Cantone s.v.: È troppo poco il tempo a sua disposizione per meritare una valutazione seria)

D’ANGELO 6,5: Tra i più vivaci e continui dentro la gara, si propone sia per l’assist che per le conclusioni dalla distanza. Ha delle buone intuizioni quando viene chiamato in causa.

DE CHIARA 6: Si vede poco rispetto ad altre occasioni, al 19′ è uno dei primi ad ispirare Ballabile. (Dal 46′ Avvisati 6,5: Mette la fisicità al servizio della squadra, nel gioco aereo è tra i più efficaci, quando la partita diventa sporca con contrasti, falli e palloni alti si rivela molto utile)

BALLABILE 7: Uno dei migliori in campo, ispira l’azione del primo gol, più volte è pericoloso con le scorribande partendo da destra. (Dal 76′ Campanile 6: Cerca di aiutare i compagni, non era facile sostituire un ottimo Ballabile)

RAGGIOLI 7: Sblocca la partita e complessivamente è protagonista di un buon lavoro nella protezione del pallone e nell’occupazione degli spazi dentro l’area di rigore. (Dal 76′ Pinzolo 6: Poco meno di venti minuti per lui, prova a rendersi pericoloso ma non trova l’acuto vincente)

BORRIELLO 6: Non riesce ad incidere con continuità, si vede a strappi. (Dal 63′ Stasi 6: Potrebbe incidere di più, quando D’Angelo lo manda verso la porta al 73′ s’allunga il pallone)

GALIZIA 6: Vincere consegna ai ragazzi un po’ d’autostima, è necessario in un girone in cui il Napoli ha rimediato tante sconfitte. In termini di gioco si potrebbe far meglio, oltre le scorribande di Ballabile si è visto molto poco.

A cura di Ciro Troise